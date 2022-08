Cintia Cossio reveló que limpiaba casas antes de ser famosa

La influenciadora Contia Cossio, al igual que su hermano Yéferson, también cuenta con un buen número de seguidores en Instagram (5,6 millones).

Cossio, quien acostumbra a mostrar sus viajes y la buena vida que se da gracias a las ganancias por sus contenidos en redes sociales, narró a qué se dedicaba antes de tener el éxito que ahora disfruta.

Ella y su hermano publican en sus redes sociales sus viajes, automóviles y todos los lujos que se dan en su nueva vida. La antioqueña decidió responder inquietudes de los cibernautas, en las cuales dio un testimonio que sorprendió a sus seguidores.

“Cuando nació Thiago, Johan trabajaba en un local del ‘hueco’ y yo vendía postres de las tres leches ‘mor’. Yo misma los preparaba. También hacía el aseo en casas”, respondió Cintia Cossio al cibernauta que le preguntó a qué se dedicaba cuando nació su hijo.

La influenciadora también narró las dificultades que tuvo que pasar en ese momento de su vida, cuando no tenía la fama que le han dado las redes sociales. “Como mi vivía a dos horas de Medellín, no tenía quien me cuidara a Thiago, entonces yo me lo llevaba para el trabajo”.

El video de las historias de Instagram de la cuenta de Cintia Cossio fue publicado por Famosos de la A a la Z, el cual generó varios comentarios. “Las cuentas no dan, eso no se lo cree ni ella”, “¿y cómo hicieron plata tan rápido?”, fueron algunos de los mensajes de los cibernautas.

Nicolás Arrieta señaló a Cintia Cossio de estafar a sus seguidores | ¿Por qué?

Nicolás Arrieta con el pasar del tiempo se ha convertido en uno de los creadores de contenido más escuchados en Colombia por su sarcasmo y su forma tan directa de decir las cosas.

Es por eso que en sus últimas producciones se ha dedicado a desenmascarar a diferentes figuras públicas que, según él, estafan a sus seguidores, motivo por el cual se ha ganado un buen número de enemigos y críticos.

No obstante, al bogotano lo último que le importa son dichos cuestionamientos y muestra de eso, se conoció una denuncia de Arrieta a través de un video titulado ‘El método Cintia Cossio’, en donde da a conocer diferentes testimonios de quienes aseguran se han sentido engañados con una serie de clases en línea promocionadas por Cintia.

En las clases que vende la influenciadora, se dedica a enseñarles a algunos inexpertos cómo se pueden generar ingresos en plataformas digitales como OnlyFans, en donde ella factura varios miles de dólares al mes.

Pero, según la denuncia en el video de Arrieta, resulta que los consejos y las enseñanzas poco les han servido a las personas que han decidido comprar el curso en línea.

“Hace unos días mi esposa pagó un curso para OnlyFans, llamado ‘El método Cintia Cossio’. Ella prometía que en uno o dos meses habría buenas ganancias, pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que todo lo que ella enseña está gratis por internet. La verdad es que nos sentimos estafados y, como ella, hay más de 300 chicas que sienten lo mismo y que se endeudaron para nada, porque les cobró 1.430.000 por algo que ya rondaba en la red”, indica un mensaje mostrado por Arrieta.

Además, el creador de contenido dio a conocer un grupo de WhatsApp creado por las presuntas víctimas, alegando que nadie ha querido atender los llamados, ni prestar atención a las denuncias realizadas.

Sin embargo, pese a las críticas de Arrieta en contra de Cossio, el youtuber afirmó que quienes tienen la culpa es de quien compra el curso. “Esto es culpa de los crédulos porque el único método mágico que tiene esta gente para generar ingresos es el de estafar idiotas”, manifestó Arrieta.