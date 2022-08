“El equipo contable me regañó”: Yéferson Cossio sigue “regalado” con sus seguidores

Yéferson Cossio es uno de los influencers más populares de la farándula colombiana. En su perfil de Instagram, cuenta con una comunidad de 9,6 millones de seguidores y es conocido por postear videos con pesadas bromas a sus amigos.

El joven de 28 años, además, suele compartir videos y fotografías donde muestra varias de sus excentricidades. De igual manera, es bastante querido entre su comunidad debido a las obras sociales que acostumbra a realizar, así como las dinámicas en las que premia a sus seguidores.

En noviembre del año pasado, Cossio sorprendió a sus fans luego de anunciar que renunciaba a su nacionalidad colombiana, argumentando que estaba inconforme con la cantidad de dinero que debía pagar en impuestos.

En un principio, su idea era mudarse a Barcelona, España, pero decidió quedarse en Colombia. No obstante, hace poco volvió a referirse al tema. El anuncio de Cossio preocupó a sus seguidores, pues también abrió su corazón y dijo que no se sentía en su mejor momento. Al parecer, esta vez no habría marcha atrás.

Mediante sus historias de Instagram, el creador de contenidos manifestó que se mudará al otro lado del mundo y que se irá a vivir a Japón a partir del próximo mes, por lo cual está dejando todo al día en Colombia.

“Estoy dejando varios videos y contenidos montados por estos días, ya que me voy a vivir un tiempo a Japón desde el próximo primero de septiembre. Entonces, estoy dejando varios videos grabados para no estresarme mucho por allá”, indicó inicialmente.

El antioqueño, sin embargo, no entregó mayores detalles de su viaje y enfatizó en que aún no sabe si se quedará para siempre en ese país, el cual aseguró que es uno de sus sueños conocer.

“Quiero ir a mi lugar favorito en el mundo a tratar de comenzar de nuevo, me voy solo. Yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué quiero hacer y no sé qué estoy persiguiendo. Admito que soy una persona vacía. No quiero nada, no quiero estar con nadie”, aseveró.

El influencer también compartió una pequeña reflexión y manifestó que el dinero no lo es todo en la vida, enfatizando en que las redes sociales son bastante superficiales.

“Una cosa es lo que ustedes ven aquí en redes, otra es lo que realmente pasa. Parce, yo admito que estoy deprimido hasta la chimba. Mi familia lo puede ver. No considero que sea una buena persona en este momento. Es por mi salud mental, pero mi hogar es Colombia”, concluyó.

Está “regalado” con sus seguidores

Tras su repentino anuncio sobre mudarse a Japón, Yéferson Cossio ha estado bastante activo con sus seguidores. De hecho, en una historia de Instagram, comentó que su equipo de contabilidad lo regañó a causa de la millonaria suma que ha destinado para entregar premios a sus fanáticos en redes sociales.

“Sabían que en los últimos cinco días, si incluimos lo de Telegram e historias de Instagram, les he dado 43 millones de pesos. Hoy el equipo contable me regañó y les dije: ‘fuck you, es mi dinero’. No están felices”, expresó el influencer.

A pesar del llamado de atención, Cossio ha continuado con sus dinámicas para premiar a sus seguidores, entregando artículos como iPhone 11.

En otra publicación en su Instagram, el creador de contenido compartió un video donde cuenta su experiencia al conocer a Anderson, un joven de 16 años que lucha contra la leucemia y cuyo sueño era conocerlo.

En el video, Cossio expresó su respeto y admiración para el joven, quien también sueña con ser influencer para ayudar a las personas con mercados o cualquier aporte con el que pueda contribuir.