Yéferson Cossio está mal y deprimido: “Me mantengo abusando de sustancias”, el famoso influencer se desahogó

Yéferson Cossio, que actualmente es uno de los influenciadores más reconocidos del país, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y se mostró bastante nostálgico después de que confirmó que se va de Colombia.

Mediante las historias de Instagram, el creador de contenidos manifestó que se mudará al otro lado del mundo y que se irá a vivir a Japón a partir del próximo mes, por lo cual está dejando todo al día en sus respectivos negocios.

“Estoy dejando varios videos y contenidos montados por estos días, ya que me voy a vivir un tiempo a Japón desde el próximo primero de septiembre. Estoy dejando varios videos grabados para no estresarme mucho por allá”, precisó.

Tras este inesperado anuncio, el influenciador antioqueño decidió abrir su corazón y reveló por qué se mudará a la isla asiática. Asimismo, confesó que no pasa por un buen momento emocional.

Cossio, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que su estadía en Japón no es definitiva y que eventualmente regresará a Colombia, ya que sus propiedades, su familia, sus perros y demás pertenencias seguirán en su mansión de Antioquia.

“Me voy a sincerar con ustedes. Yo me voy a ir porque estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas. Estoy completamente descarriado. No estoy bien, me mantengo de fiesta en fiesta y abusando de sustancias. La estoy cagando horrible”, señaló inicialmente.

Historias de Yéferson Cossio - Foto: Instagram: Yeferson Cossio

Luego, indicó: “Quiero ir a mi lugar favorito en el mundo a tratar de comenzar de nuevo, me voy solo. Yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué quiero hacer y no sé qué estoy persiguiendo. Admito que soy una persona vacía. No quiero nada, no quiero estar con nadie”.

El creador de contenidos compartió finalmente una pequeña reflexión y manifestó que el dinero no lo es todo en la vida, enfatizando que las redes sociales son bastante superficiales.

“Una cosa es lo que ustedes ven aquí en redes, otra es lo que realmente pasa. Parce, yo admito que estoy deprimido hasta la chimba. Mi familia lo puede ver. No considero que sea una buena persona en este momento. Es por mi salud mental, pero mi hogar es Colombia”, concluyó.

Cabe recordar que el creador de contenidos anunció en noviembre pasado que renunciaba a ser colombiano luego de publicar la cantidad dinero que pagaba en impuestos, hecho que se hizo bastante viral.

El antioqueño, incluso, habilitó hace unos meses la caja de interrogantes en Instagram y reveló que se cambió de nacionalidad. Además, indicó que empezó a pagar impuestos en otro país.

“Sí, ya no soy ciudadano colombiano, y no les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia”, puntualizó el influenciador, tras ser consultado por un seguidor.

Pese a que tenía todo listo para mudarse a Barcelona, Yéferson Cossio puntualizó en ese momento que no abandonaría Colombia y explicó que perdió mucho dinero debido a esta decisión.

“Yo amo Barcelona. La idea de este viaje inicialmente era que íbamos a vivir aquí. Incluso, hicimos todos los trámites para traer a mis perros, lo cual era costoso y bastante difícil. Ya habíamos contratado el jet privado para realizar el viaje con todo el trasteo”, indicó en aquella oportunidad.

Cossio y sus planes de irse de Colombia

Desde el año pasado, el paisa ha despertado reacciones en sus seguidores de redes sociales con los anuncios que ha hecho sobre su mudanza de Colombia. Sin embargo, no entregó mayores detalles de su viaje y enfatizó que aún no sabe si se quedará para siempre en ese país, el cual aseguró que es uno de sus sueños conocer.

Mientras avanza con los planes de abandonar Colombia y emprender un cambio en la búsqueda de una nueva motivación en su vida, el influencer ha dejado claro que todo dependerá de cómo se adapte a la cultura y al estudio que llevará a cabo. En caso de que las cosas sigan por buen momento, optará por trasladar a su perros a la vivienda que adquiera en aquel país.

Es importante recordar que Yéferson Cossio reveló el año pasado en el show de Juanpis González (personaje interpretado por Alejandro Riaño) algunos detalles de su vida personal y la forma en la que gana dinero en las diferentes redes sociales.

“Tengo tres modalidades de hacer dinero en redes sociales. Facebook es la más chévere porque no necesito de un tercero y me paga cerca de 500 dólares (2 millones de pesos) por cada millón de reproducciones. Todo es subjetivo y hay gente a la que le gusta lo que hago”, afirmó en aquel momento.

El creador de contenidos puntualizó que una de las modalidades con la que más dinero gana es haciendo distintas pautas. Finalmente, puntualizó que los sorteos en Instagram dejan bastantes ganancias económicas, con las que puede darse lujos y viajes por distintos lugares.