Yéferson Cossio sorprendió a un fan: le cumplió sueño a un joven con cáncer

Yéferson Cossio se ubicó en el centro de distintos comentarios en redes sociales, debido a los anuncios que hizo sobre su partida de Colombia por un tiempo, buscando beneficiar el proceso personal e interno que lleva. El influencer compartió con sus seguidores la noticia de que se irá a Japón en las próximas semanas, intentando darle un nuevo sentido a su vida.

En medio del auge que ha tenido esta información entre los curiosos de las plataformas digitales, el creador de contenido volvió a dar de qué hablar con un inesperado contenido que publicó en su cuenta oficial de Instagram. El antioqueño decidió sorprender a uno de sus fieles fanáticos y cumplirle un sueño que tenía desde hace bastante tiempo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un videoclip que fue publicado, Cossio asistió a un hospital para conocer a Anderson Solís, un joven de 16 años que lucha contra el cáncer, y poder conocer un poco más de la historia que tiene su seguidor con la fuerte enfermedad.

Al llegar al lugar, el creador de contenido se acercó, lo abrazó y se enfocó en saber cuáles son sus mayores propósitos en la vida. El chico, que padece de leucemia, se mostró emocionado y alegre de poder charlar e interactuar con el famoso influencer, quien no pudo ocultar lo conmovido que estaba.

“Acabo de llegar al hospital, hay un niño que se llama Anderson Solis que tiene cáncer, pero yo sé que él va a salir de esa y su sueño era conocerme y ser influencer, entonces aquí estamos porque vamos a grabar un video con él. Él quiere ser influencer y quiere ayudar y quiere salir a dar mercados… ¿Qué más es lo que usted quiere hacer?”, dice el youtuber en el post, mientras se sienta y acompaña al joven en la habitación.

El seguidor de Cossio fue claro e indicó que lo que él más quería era realizar videos similares a los que se publican, donde hay obras sociales y ayudas a otras personas que lo necesitan.

“No pues sí, a mí me gusta mucho así cuando veo esos videos de obra social y todo eso”, responde Solís frente a la cámara.

Yeferson no dudó en aprovechar este espacio con el joven para darle unas breves palabras sobre “lo guerrero” que es en medio de las situaciones, además de respaldarlo en lo fuerte y valiente que es para poder enfrentar las adversidades de la vida.

“No solamente yo, sino todos los que estamos viendo esto, estamos muy acuerdo con que usted es un guerrero y usted motiva y mucho. O sea, por ejemplo, yo, en este instante, estoy pues enfermo, pero yo decía ahorita antes de venir: ‘Las bolas que yo me voy a quejar sabiendo que yo voy es pa’ donde un guerrero’”, expresó el influencer.

El antioqueño no perdió la oportunidad de revelar que Anderson sueña y busca lograr ser un creador de contenido, o influencer. De igual manera, reveló que su seguidor deseaba mucho poder conocerlo y había sido “todo un honor” hacerlo realidad.

“Anderson, un chico, de solo 16 años, que lucha con una leucemia y un trasplante de médula, un guerrero. Para mi honor, su sueño era conocerme; tiene otro sueño, quiere ser influencer, así que, ¿qué tal si todos lo seguimos?”, agregó en el post.

Las reacciones de los seguidores de redes sociales no se hicieron esperar, expresando el cariño que sentían por el influencer y estos gestos que tenía hacia sus fieles seguidores. Muchos respaldaron la idea de impulsar a Solís como creador de contenido, enviando palabras de fortaleza para que luche contra el cáncer.

¿Por qué Cossio se va de Colombia?

Luego del inesperado anuncio de irse de Colombia, el influenciador antioqueño decidió abrir su corazón y reveló por qué se mudará a la isla asiática. Asimismo, confesó que no pasa por un buen momento emocional.

Cossio aprovechó sus redes para puntualizar que su estadía en Japón no es definitiva y que eventualmente regresará a Colombia, ya que sus propiedades, su familia, sus perros y demás pertenencias seguirán en su mansión de Antioquia.

“Me voy a sincerar con ustedes. Yo me voy a ir porque estoy en un proceso y estoy tratando de sanar cosas. Estoy completamente descarriado. No estoy bien, me mantengo de fiesta en fiesta y abusando de sustancias. La estoy cagando horrible”, señaló inicialmente.

Luego, indicó: “Quiero ir a mi lugar favorito en el mundo a tratar de comenzar de nuevo, me voy solo. Yo no sé qué quiero con mi vida, no sé qué quiero hacer y no sé qué estoy persiguiendo. Admito que soy una persona vacía. No quiero nada, no quiero estar con nadie”.

El creador de contenidos compartió finalmente una pequeña reflexión y manifestó que el dinero no lo es todo en la vida, enfatizando que las redes sociales son bastante superficiales.

“Una cosa es lo que ustedes ven aquí en redes, otra es lo que realmente pasa. Parce, yo admito que estoy deprimido hasta la chimba. Mi familia lo puede ver. No considero que sea una buena persona en este momento. Es por mi salud mental, pero mi hogar es Colombia”, concluyó.