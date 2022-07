Así respondió Yéferson Cossio a quien lo llamó ‘idiota’ por redes sociales

Yéferson Cossio es uno de los influenciadores más populares de la farándula colombiana. En la red social Instagram, cuenta con una comunidad de 9,4 millones de seguidores, y continuamente comparte todo tipo de contenidos para interactuar con sus fans.

Precisamente, en una de sus últimas publicaciones, Cossio recibió un comentario en el que un internauta se refería a él como “la idiotez hecha humano”. Y aunque, por lo general, el influencer no suele enfrascarse en discusiones con sus seguidores, esta vez, no pasó el hecho por alto y decidió compartir una reflexión.

“¿Idiota yo, que hago este contenido y le hago dinero suficiente para comprar docenas de esas puertas con solamente un video? O ¿idiota tú que consumes el contenido, me comentas y me das la interacción? Así, ayudándome a alcanzar más y más gente, dándome más y más exposición -equivalente a números y dinero-. Creo que la perspectiva de quién es ‘idiota’ no la tienes muy clara. Saludos, no dejes de comentar nunca porfa, todo suma”, dice textualmente la respuesta de Yéferson Cossio al comentario del internauta.

De hecho, Cossio compartió a través de sus instastories la captura de pantalla en la que aparece el comentario y su respuesta. “Gracias por criticar mis videos, nunca se detengan, por favor. Los amo mucho”, comentó.

La respuesta de Yéferson Cossio a un usuario que se refirió a él como "la idiotez hecha humano". - Foto: Captura de pantalla Instagram @yefersoncossio

Yéferson Cossio presumió en redes el enorme tatuaje que se hizo en la espalda

Yéferson Cossio siempre llama la atención por sus publicaciones en sus redes sociales, y, en esta ocasión, fue por un tatuaje que se hizo en la espalda.

En las historias de su cuenta de Instagram, Cossio dio a conocer el proceso y el resultado final del trabajo que le realizaron los tatuadores. “¿Qué tal el trabajo de @caymstattooart y de @martin_higuitta”, escribió el influencer junto al video.

Previo a esta publicación, Cossio también mostró imágenes durante el trabajo de los tatuadores. De igual manera, compartió un antes para mostrar cómo quedó el nuevo tatuaje que se suma a los demás que tiene en casi todo su cuerpo.

Con su nuevo tatuaje, Cossio cambió radicalmente la estética de su espalda, pues se trató de un trabajo bastante detallado que resalta destaca en comparación a los demás.

El joven paisa ha logrado captar la atención de los curiosos con videos en los que realiza retos, apuestas, viajes extravagantes y adquisiciones inesperadas.

En medio de la fama que consiguió en redes sociales por los contenidos sobre métodos de inversión y crecimiento digital, a sus seguidores tienen la curiosidad de conocer detalles de su vida personal.

Recientemente, Yéferson Cossio y su hermana, Cintia Cossio, sorprendieron a sus fieles seguidores con una vieja fotografía de su adolescencia, donde se puede detallar lo distintos que lucían en aquel momento. Una cuenta de chismes aprovechó y replicó esta publicación, permitiendo ver la increíble transformación que llevaron a cabo con el pasar del tiempo.

De acuerdo con el post que salió a la luz desde las cuentas oficiales de los jóvenes, más de uno quedó sin palabras luego de observar la imagen de ambos hermanos cuando eran mucho más pequeños y no tenían el reconocimiento que manejan actualmente. Los fans de los influenciadores paisas no perdieron la oportunidad para asegurar que estos cambios se debían al dinero y fama que adquirieron a través de las redes sociales.

Según se ve en la foto que desempolvaron, Yéferson Cossio, quien recordó a su fallecido padre, llevaba su pelo corto y no tenía ningún tatuaje, mientras que Cintia tenía un corte hasta el cuello y el tono era completamente oscuro. En este post que fue viral, se puede afirmar que en ese momento estaban completamente al natural.