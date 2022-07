La Liendra se refirió a las polémicas declaraciones que hizo sobre la importancia de estudiar

El popular creador de contenido digital Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como La Liendra, siempre ha sido querido por muchos y criticado por otros que no están de acuerdo con su forma de humor en internet. Justamente hace dos años, el quindiano estuvo en el ojo del huracán cuando afirmó, palabras más palabras menos, que estudiar no era tan importante. Ya que una persona como él, sin educación, pudo ser exitosa.

Pasaron dos años desde esa polémica del influencer y aún es recordado por esa frase que incomodó a muchos colombianos. Así quedó visto este martes 26 de julio cuando La Liendra, a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, abrió la casilla de comentarios para preguntarles a sus seguidores por qué les caía mal o qué había hecho que tanto les incomodaba. Prometiendo responderles sin ningún problema.

En medio de los comentarios de los haters del creador de contenido, uno le respondió: “porque dijiste que la educación no sirve”, recordando uno de los momentos más virales que recibió el joven y por el que quiso responder nuevamente y aclarar su posición con respecto al tema.

“No. Yo no dije que la educación no servía. Yo dije que la educación no era la única forma de salir adelante. ¿Usted puede estudiar? Estudie, aprenda, edúquese. Es lo más importante y lo más valioso que usted puede hacerse a sí mismo, pero entienda algo, no todas las personas pueden decir: el estudio es mi única obligación. No, no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar y ya”, afirmó el joven influente que supera los seis millones de seguidores en Instagram.

Pero Mauricio Gómez no se quedó solo con esa respuesta, sino que dedicó varias historias a argumentar con mucha razón la realidad de muchas personas en Colombia que no tienen la posibilidad de acceder a la educación y que trabajar es la única manera que tienen de salir adelante y ayudar a sus familiares.

“Por ejemplo yo, yo no podía estudiar, porque tenía que ir a trabajar, a llevar la comida a mi casa. Si yo me iba a estudiar, en mi casa aguantaban hambre. Yo quería educarme, pero mi vida no me lo permitía”, argumentó.

La Liendra también contó un caso muy personal de su familia, en el que aseguró que su hermana lo sacó adelante a él y a sus seres queridos por medio de la prostitución. Por lo que ni él ni nadie tendría los argumentos para reclamarle a ella, o decirle “bruta” por no haber estudiado, ya que desde muy pequeña tuvo que ayudar económicamente a su familia.

“Entonces, no crean que las personas que no tienen educación no salen adelante, porque, por ejemplo, mi hermana me levantó a punta de prostituta y hoy en día no sabe leer. ¿Yo cómo le digo a mi hermana que es una bruta si desde chiquita la pusieron a trabajar? Sin embargo, salió adelante, y me sacó adelante a mí”, finalizó diciendo el popular creador de contenido.