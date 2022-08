La broma pesada de La Liendra y Dani Duke a uno de sus amigos que causa rechazo en las redes

Una de las parejas de creadores de contenido que ha sido tendencia desde el momento en el que confirmaron su relación, es la conformada por Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, y su novia Daniela Duque, que se hace llamar como Dani Duke.

La dupla de influencers han protagonizado diferentes polémicas, pero también han mostrado el cariño que se tienen a través de las redes sociales. Sin embargo, entre las más recientes publicaciones de la mujer, lo que empezó como una broma, terminó siendo un asunto que está causando rechazo por parte de los cibernautas.

Si bien es cierto que una de las propuestas en las plataformas digitales que suelen tener gran acogida son las bromas, hay algunas que generan frustración. Tal es el caso de la acción en la que uno de los amigos de la pareja de jóvenes, el también creador Daiky Gamboa, resultó siendo la víctima del plan.

De acuerdo con la pieza audiovisual que se subió a redes, Dani Duke quiso darle un ostentoso regalo a Gamboa bajo la premisa de valorar su buena amistad; se trataba de un automóvil Mercedes-Benz.

Es así como la influencer alerta a su amigo y le pone una venda en sus ojos para llevarlo al lugar donde, supuestamente, él reclamó su regalo. De hecho, para darle más realismo al plan, la amante del maquillaje le expresó un par de sentidas palabras al que se ha desempeñado como director creativo para la estrella colombiana Karol G.

“Esto es un regalo que yo quiero que sepas que todavía no he terminado de pagar. Que lo vamos a ir pagando poco a poco, pero, es para que, primero, valores la amistad tan hermosa que tenemos y por tu nuevo comienzo, porque yo creo más en ti que nadie en la vida”, expresó Duke, segundos antes de que Gamboa se quitó la venda.

Recibir un automóvil como regalo no sucede todos los días, por lo que es tanta la impresión por parte del homenajeado que se quedó sin palabras y solo miraba al automóvil. Luego de esto, le dan las supuestas llaves del que iba a ser su “nuevo carro” y el creador de contenido se arrodilla a llorar.

El creativo se subió al Mercedes-Benz; lo manejó, volvió a donde sus amigos y le agarró la mano a la creadora de contenido para ponerla en su pecho y darle a conocer lo que estaba sintiendo en esos momentos. No obstante, lo que parecía un final feliz, terminó teniendo otras consecuencias.

Antes de decirle a Daiky que todo lo que sucedió fue una broma, la amante del maquillaje expresó que lo que él estaba sintiendo era para emprender un nuevo camino y que se aferrara a este. Después, rápidamente, le dice que se trató de un montaje.

Mientras los presentes se reían y Gamboa trataba de pensar que no era cierto, sus expresiones se transformaron. ¿Es en serio que es una broma?, interrogó.

Al notar que, efectivamente, todo fue un plan de la pareja de influencers y sus amigos, el creativo no midió sus palabras y criticó el trabajo de la dupla, mientras manifestó que a ellos no les importa los sentimientos de los demás.

“A ustedes dos les importa un culo cómo hagan sentir a las personas. No tengo ni cinco de chimba de risa. Me importa tres culos tocar un Mercedes. (…) Hacen esto en este momento de mi vida, simplemente por números y por ‘likes’. (...) Quizá esa es la razón por la cual ustedes tienen el carro del año y yo no, por likes y por views. Hagan lo que se les dé la gana”, expresó Daiky.

En la pieza audiovisual también es posible notar que Duke se incomodó con las manifestaciones que La Liendra comunicó, mientras Gamboa se ve, al parecer, furioso. “Cuándo iba a tocar un Mercedes”, “le dolió volver a andar a pie”, se escucha en el video.

Por su parte, la influenciadora pidió que no molestaran más a su amigo, quien se fue del lugar donde se había realizado el acto de entrega del Mercedes.

Para los usuarios de las redes sociales este tipo de bromas no son muy bien vistas, y hay quienes rechazaron haber ‘jugado’ con el creador de contenido:

dani duke y la liendra de verdad que son lo peorcito de las redes sociales que bandera — David (@cdavid_o) August 12, 2022

Parce vi un video de Dani duke y la liendra de una broma que le hicieron a Daiky, y confirmé que la liendra es el ser más despreciable y me di cuenta que Dani también.

La liendra le dice a Daiky “ ay y usted cuando iba a tocar un Mercedes” cagado de la risa 💆🏽‍♀️💆🏽‍♀️ — KellyG✨ (@KellynGiraldo) August 12, 2022

Veaaaaa si todos vamos y reportamos a la liendra y Dani duke podemos hacer que les cierren Instagram, y que la liendra vuelva y ande a pie por que marica ósea, aparte que se nota lo humillativo que es, roba gente promocionando cosas falsas. Acabemos con esto — Víctor Velásquez (@VICTORAVS9) August 12, 2022

"¿Usted cuando iba tocar un Mercedes?" Dice el mlp fastidioso de la liendra, que asco como caen tan bajo las personas humillando a un amigo solo por likes y seguidores, que bajo cayó Dani Duke con uno de sus mejores amigos solo por seguirle el juego al asqueroso del novio🤢🤮 — G A B Y🦂 (@unchontadurito) August 12, 2022

Mkk esa broma que le hizo la liendra y dani duke a daiky, que putass!! Y literal se le ríen en la cara, después de que él les dice las cosas como son en la cara. Definitivamente todo lo que hacen para volver a pegar en las redes 🙃 — 🦩 (@Xb_____0) August 12, 2022