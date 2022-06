¿Dani Duke está embarazada? La influencer rompió el silencio y despejó las dudas

Luego de que la novia del influencer conocido como La Liendra, Dani Duke, apareciera en una fotografía en Instagram, publicada por el propio Mauricio Gómez, en el que se ve a la joven con un poco una pancita más pronunciada, comenzaron los rumores sobre un posible embarazo.

Sin embargo, ante los cientos de comentarios desatados por el que sería el primogénito de La Liendra, Dani Duke decidió responder a los rumores sobre un presunto embarazo, enviando un claro mensaje hacia su novio.

En sus intervención, la joven Duke recalcó que había sido La Liendra quien subió la foto en la que ella parecía un “marrano”, por lo que los comentarios sobre el embarazo no le estarían cayendo muy bien, y afirmó que fue luego de subir la fotografía que su novio le preguntó si deseaba que utilizara algún “filtro” para subir fotos de ella a las redes sociales.

“A mi novio en estas horas de la vida es cuando le está dando por preguntarme que si me pone filtros cuando me graba, cuando ya me sacó como un marrano en sus fotos, cuando la gente me llama a preguntar ¡Felicitaciones, estás en embarazo! Por una foto que usted montó, ahora sí le importa cómo salgo, subiéndome con panza en sus fotos”, fue el fuerte mensaje de Dani Duke.

La fotografía de la discordia fue tomada en un yate, en medio de la celebración del cumpleaños número 22 del creador de contenido, celebrado en Ibiza, España. Las fotos de La Liendra comenzaron a tener varios comentarios felicitando a Duke por el supuesto embarazo, así como a Gómez por el que sería su hijo.

En el video subido por Duke aparece el creador de contenido riéndose, y diciéndole jocosamente que dijera la “verdad”, que le contara sobre el “embarazo” a sus seguidores.

A Dani Duke no la dejaron entrar a la Basílica de San Pedro

La Liendra y Dani Duke estuvieron pasando unas vacaciones en el viejo continente y, en medio de su viaje, acompañado también por otra creadora de contenido conocida como La Segura, estos jóvenes han venido posteando imágenes de sus aventuras en diferentes ciudades icónicas.

Sin embargo, llamó la atención que en una de las últimas publicaciones de La Liendra, este recalcó que junto con su novia iban a visitar el Vaticano, en Roma, con la intención de llegar a saludar al sumo pontífice de la religión católica, el papa Francisco. Se embarcaron en la aventura, pero no contaron con algunos requerimientos necesarios para acceder a la Basílica de San Pedro.

“La Liendra se encuentra en Roma. Noviecita hermosa, cómo estás y cómo amaneces de linda. Les cuento que hoy nos encontramos en el Vaticano, casa y lugar donde descansa el papa... El país más pequeño del mundo”, afirmó el influencer a sus seguidores, confirmando su nueva misión: acceder a la famosa y antigua basílica.

La sorpresa para los dos jóvenes fue cuando intentaron entrar en la iglesia, ya que los funcionarios le habrían negado la entrada a Dani Duke, la novia de La Liendra. Según confirmó el creador de contenido, todo se habría tratado de la vestimenta que llevaba la mujer, quien usaba una camisa manga larga con un top debajo y un short, por lo que le pidieron regresar cuando trajera una ropa más cubierta.

“No la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la Iglesia”, dijo La Liendra jocosamente, y luego comenzó a mostrar el interior de la Basílica de San Pedro, afirmando que era gigante y mostrándose “boquiabierto” ante la belleza arquitectónica del lugar sagrado.