Dani Duke sorprendió a La Liendra con un emotivo regalo

La Liendra y su novia Dani Duke están llamando la atención de los cibernautas por sus publicaciones en las redes sociales, ya sea por sus videos con su particular forma de hacer humor en internet o por los momentos que viven como pareja.

Mauricio Gómez, nombre de pila de La Liendra, y su novia Dani Duke, encendieron las redes sociales compartiendo algunas fotografías en Instagram. En una de estas imágenes ella está completamente desnuda, exhibiendo toda su belleza, y La Liendra a su lado en ropa interior, mostrando una vez más que no les importa “el qué dirán”.

En esta oportunidad, la pareja volvió a estar en boca de sus seguidores por un mensaje que le dejó Dani Duke a su novio.

“Mi novio, eres lo más hermoso del planeta tierra. Gracias por cambiar mi vida”, fue el mensaje que le dejó Duke a La Liendra, el cual él publicó en su cuenta de Instagram. Además, escribió un mensaje sobre la imagen de la nota que le dejó su pareja. “Todos merecemos una mona en la vida”, publicó el antioqueño.

La historia de la cuenta de Instagram del influenciador fue publicada por @chismeshoycol, la cual generó cientos de comentarios, principalmente insinuando que ella está por interés con el creador de contenido digital.

“Apuesto que si La Liendra fuera un ñero sin plata no le pararía ni bola”, “pues con todos los regalos que le da así cualquiera. Porque no hay hombre feo, sino pobre”, fueron algunos mensajes. Por otra parte, algunos cibernautas defendieron a la pareja: “la gente solo critica y se basa en si es feo o no, lo importante es lo que le demuestre y cómo la hace sentir a ella”, “qué bonito tener alguien que te quiera, los demás pueden especular lo que quieran, pero ellos dos están viviendo algo que muchos critican, pero no tienen”.

Estos son los millones que cobra La Liendra por publicidad en redes sociales

La Liendra llamó la atención de algunos cibernautas luego de que se revelara una imagen de los precios que maneja para hacer publicidad en sus cuentas personales. El joven desató comentarios entre los usuarios de TikTok, una vez se dio a conocer esta información por medio de otro perfil.

El usuario, que no se logra identificar en el perfil, compartió en un clip el formato del equipo de trabajo de La Liendra, donde se aprecia con claridad cómo es el manejo de precios y de paquetes que ofrece el joven creador de contenido. Posiblemente, esta persona tuvo acceso o comunicación con allegados al colombiano para conocer este esquema.

Según el portafolio de servicios que tiene Gómez como influencer con su cuenta de más de seis millones de seguidores, se puede detallar que cobra 12 millones de pesos por tres historias, mientras que si el cliente desea que sean entre 8 y 10 historias en el día, el valor total es de 20 millones de pesos. En el caso de que la marca requiera que el paisa se desplace al local o lugar específico, el precio es de 15 millones de pesos.

En cuanto a la otra cuenta que maneja La Liendra, en la que suma 1,4 millones de seguidores y fanáticos, los precios son menores y distintos. El plan más costoso es el de las ocho historias en su perfil, ya que cobra ocho millones de pesos para que estén activas durante el día y se le suma una foto post.

De igual manera, los clientes pueden acceder a tres historias por un costo de 3,5 millones de pesos, mientras que si desean el desplazamiento al local se cobran cinco millones de pesos.