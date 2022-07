“Escoria”: Yina Calderón arremetió contra La Liendra

La influenciadora y empresaria Yina Calderón es un personaje de la farándula colombiana que, por lo general, suele desatar polémica con sus comentarios y videos en redes sociales. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores cuando realizó una transmisión desde se cuenta personal en Instagram.

Allí habló sobre lo que pensaba de diferentes creadores de contenido con los que se ha visto vinculada en algunas polémicas. En ese sentido, hablo sobre Epa Colombia, Andrea Valdiri, La Jesuu, La Liendra, Lina Tejeiro, entre otros reconocidos personajes.

La empresaria de fajas inició hablando sobre La Liendra, con quien en diferentes ocasiones ha tenido fuertes enfrentamientos. Según Calderón, el creador de contenido es una persona egocéntrica que olvidó su origen. De hecho, también lanzó la acusación de que es por culpa de él que le han intentado cerrar varias veces la cuenta.

“Ustedes sufriendo por una persona que ni siquiera los conoce, la verdad, si me preguntan por La Liendra, una escoria, es una escoria, es un hijuep$#% creído y si Instagram me quiere cerrar esta cuenta mil veces, ya no me importa, siempre lo he dicho”, aseguró Calderón.

Por otro lado, aprovechó para hablar de la novia del influenciador, Dani Duke. Sobre ella, Calderón mencionó que es caso aparte, pues manifestó que no la conoce y que no tiene nada por decir sobre ella. Caso contrario a lo que dijo de Andrea Valdiri, a quien señaló no conocer, pero no dudó en mostrar su descontento, pues señaló que ella se la pasa pegándose de su nombre para seguir vigente.

En su video también habló sobre Epa Colombia, con quien ha tenido diferencias grandes, pues en diferentes opiniones han lanzado comentarios fuertes sobre cada una. En ese sentido, Calderón señaló que Epa Colombia se ha convertido en una mujer creída y egocéntrica. “Ella empieza a volverse no sé, como una mujer como creída, egocéntrica. Epa yo la conozco, no le da una foto a los niños y los niños son lo más importante del mundo, yo siento que ella no es mala, pero siento que está mal orientada y el día que ella reconozca que la plata no hace a un ser humano. Yo traté de ser amiga de ella muchas veces, pero ella no me quería, pero no me importa, ahora soy yo la que no quiero”.

Así mismo, en el en vivo, aprovechó para pedirle disculpas a Lina Tejeiro, pues en muchas ocasiones Calderón ha lanzado comentarios fuertes hacia la actriz por un suceso que tuvo lugar hace varios años.

“Yo siento que a Lina si la quiero, yo siento que Lina Tejeiro siempre ha sido lo que es, siempre ha sido una arrogante en algún momento, pero ella en realidad es una buena persona, siento que podría ser su amiga si ella me lo permite. Siento que te quiero en medio de todas las mujeres hipócritas que tiene este medio y siento que Lina Tejeiro es la única que siempre ha estado parada en la raya”.

“Algunos influencers necesitan pegarse de mi nombre para seguir sonando”

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Yina Calderón se desató contra Andrea Valdiri. En la dinámica le preguntaron “¿Por qué borró la indirecta para la Valdiri?”y en seguida, la influencer aclaró que no borró nada “hacia la señora”.

“Yo soy una persona que tengo bien puestas las que ya saben, y todo lo que digo lo sostengo. Es más, hay veces que digo nombres (...)”, dijo Yina Calderón en la introducción de su respuesta.

Según explicó la DJ, cuando ya había subido sus respuestas, Instagram las borró. Aunque pensó en volverlas a subir, reflexionó sobre la situación y prefirió no hacerlo, argumentando que fue Andrea Valdiri quien comenzó la discusión.

“Decía yo: ‘si ella me nombró y arrancó la pelea, es porque sabe que nombrándome a mí, aunque ella me triplique en seguidores, va a estar vigente. Porque sea yo mala, sea yo buena, sea una guisa, una loca, una lo que sea, soy la que estoy ahí. Y algunos influencers necesitan pegarse de mi nombre pa’ seguir sonando. Y ustedes saben que les estoy hablando con la verdad, y yo no le voy a dar más gusto. Entonces, yo creo que Instagram -borrando eso- me hizo un favor”, manifestó Yina Calderón.