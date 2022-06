¿Problemas económicos? la razón por la que “La Liendra” estaría vendiendo su finca

Mauricio Gómez, más conocido públicamente como “La Liendra”, es reconocido y exitoso creador de contenido, que se ha hecho famoso en Colombia hace varios años gracias a sus videos en Instagram con un particular humor que le ha permitido ganar millones de seguidores en Colombia y el exterior.

Luego de desmentir que su pareja, la hermosa modelo paisa Dani Duke, estuviera embarazada, el influencer sorprendió a sus más de seis millones de seguidores en Instagram, ofreciendo en venta una finca que le pertenece y que está ubicada en los alrededores de Pereira, ciudad en la que pasó muchos años “La Liendra” antes de irse a vivir a Medellín.

El joven nacido en el departamento de Quindío explicó las razones por las que decidió vender la finca y, además, por la que estaba pidiendo un precio inicial, pero decidió rebajarlo a un precio menor para vender el inmueble de una manera más rápida.

El creador de contenido manifestó que tenía planeado hacerle unas mejorías a su finca por lo que estaba pidiendo a sus compradores 900 millones de pesos por ella, sin embargo, con el objetivo de llevar a cabo la venta lo más pronto posible desistió de hacer las mejorías y está vendiendo su propiedad en 700 millones de pesos.

Según lo informado por el portal Minuto 30, “La Liendra” tiene la intención de hacer la venta rápido porque necesita ese dinero para invertirlo en otros negocios que le generen mayor rentabilidad. Recordando que al influencer le gusta ser parte del negocio inmobiliario, por lo que desea vender su finca en Pereira para darle prioridad a otros negocios que tiene en mente.

“No me incomoda que lo hayan matado”: La Liendra sobre asesinato de su papá

Además de sus videos divertidos en las redes, el influencer también habla de su vida, muestra sus viajes, como el más reciente hecho a Europa, y su vida cotidiana junto a su novia. En ese sentido, el famoso instagramer afirmó que no conoció a su papá porque murió cuando él apenas tenía tres meses de nacido.

Asimismo, indicó que la historia es de “hace aproximadamente 20 años” y, según La Liendra, su papá salió a comprarle unos medicamentos porque estaba enfermo y cuando iba saliendo de la droguería le dispararon en varias oportunidades.

“Cuando salió… ¡como un toldillo! […] Dejaron al cucho como un colador. […] Si yo no me hubiera enfermado, no lo hubieran matado”, indicó.

Además, manifestó que “si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no lo hubieran matado. No era una buena persona, tenía enemigos”.

De igual forma, el instagramer afirmó que no le hace falta: “Hasta el sol de hoy hemos salido [adelante] solitos. No tengo nada contra él. No me incomoda que lo hayan matado. No me hace falta. Por eso me expreso como me expreso”.

Sin embargo, manifestó que, de todas formas, esperaba que su papá estuviera descansando en paz y que le hubiera gustado crecer con él.

En las declaraciones sobre la muerte de su papá, La Liendra apareció con su mamá, quien confesó que hubiera revivido al progenitor de su hijo si pudiera, ya que lo amaba, pese a que la golpeaba y, de acuerdo con el instagramer, este “casi la mata”.