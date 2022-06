Aida Victoria Merlano exaltó a Petro, pero criticó a petristas: “Les gusta el verguero”

Aida Victoria Merlano, que actualmente es una de las influenciadoras más reconocidas del país, sorprendió este miércoles a todos sus seguidores y les mandó un contundente mensaje a los simpatizantes de Gustavo Petro, presidente electo de Colombia.

Mediante historias de Instagram, la creadora de contenidos destacó el trabajo que ha hecho hasta el momento el líder del Pacto Histórico luego de su elección. Incluso, resaltó las reuniones que ha tenido con sus principales contradictores.

La barranquillera, sin embargo, aprovechó el momento para cuestionar fuertemente a los seguidores del cordobés y señaló que ya no hay necesidad de seguir peleando en redes sociales.

“Petro se ha reunido con Iván Duque, Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe Vélez, y tú todavía andas dándote trompadas en Twitter. ¡No joda! A ti no te gusta Petro, a ti lo que te gusta es el verguero”, precisó la influenciadora.

Merlano aseguró también que las acciones del exalcalde de Bogotá tienen descontentos a muchos de sus simpatizantes, por lo cual indicó que queda claro que el problema no son las posturas políticas, sino el odio que hay entre los extremistas.

El presidente electo ha manifestado en repetidas oportunidades que estos consensos con sus opositores es lo que necesita el país para construir la paz. Asimismo, ha convocado a todos los sectores a unirse a un gran acuerdo nacional.

Esta no es la primera vez que la joven barranquillera habla de política en sus redes sociales, ya que hace unas semanas entregó su opinión sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la cual se llevó a cabo el domingo 19 de junio.

La creadora de contenidos destacó en aquella oportunidad la importancia de salir a votar y ejercer ese derecho ciudadano. Sin embargo, no reveló a que candidato apoyó en los comicios.

“La gente está revolucionada. Yo no quiero decir por quién voy, primero porque no me gusta influenciar a las personas de esa manera, prefiero influenciarlos para otras cosas”, indicó inicialmente.

Luego, Merlano añadió: “Nadie me quita el derecho a votar y prefiero que tú te informes para que votes a conciencia. El domingo hay que levantarse y salir a votar. Es una obligación con tu país”.

Cabe recordar que Aida Victoria Merlano se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales antes de la primera vuelta de las elecciones debido a que le pidió al cantante Ricardo Montaner no hablar de la situación política de Colombia.

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otra es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”, precisó la barranquillera en aquel momento.

Tras la polémica que se generó en torno a este tema, el artista venezolano decidió publicar un hilo en Twitter para reiterar que el video por el que le reclamaban era antiguo, ya que fue grabado antes de las elecciones presidenciales de 2018.