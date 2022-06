Aida Victoria Merlano mostró a su verdadero papá en Instagram y le dedicó tierno mensaje

Aida Victoria Merlano, que actualmente es una de las influenciadoras más cotizadas de Colombia, reapareció en las redes sociales el domingo pasado y compartió con sus seguidores una imagen de su papá, quien estuvo con ella este fin de semana.

Mediante las historias de Instagram, la creadora de contenidos aprovechó el Día del Padre para dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor. Además, le agradeció por todo lo que ha hecho para cuidarla y protegerla.

La barranquillera, de igual manera, no pudo ocultar su emoción y recordó una de las mejores frases que le ha dicho su papá durante los últimos años, la cual la marcó bastante.

“¡Happy Father’s Day! Feliz día papá, te amo infinitamente. Gracias por tu sabiduría, por tu paciencia, por enseñarme el amor sin juicios y por cubrirme la espalda”, indicó Merlano inicialmente.

Luego, añadió: “Siempre recuerdo el día que me dijiste: ‘Tal vez no entienda mucho tu mundo, pero sé que eres una mujer inteligente y capaz. Siempre te voy a apoyar si sientes que ese es tu camino’. Ese día me enseñaste que el amor protege y cuida”.

La influenciadora también reiteró que la mayor lección que le ha dejado su padre hasta el momento es que el amor no sirve para juzgar, sino para apoyar y respaldar. Asimismo, puntualizó que todos los días intenta ser la mejor hija del mundo.

“El amor no juzga. Me hiciste sentir digna de cada sueño que he anhelado. La vida no me va a alcanzar nunca para compensarte, pero haré mi mejor intento”, concluyó la creadora de contenidos.

En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede observar al progenitor de la barranquillera charlar con algunas personas, mientras mira televisión.

Pese a que casi nunca habla de él y pocas personas lo conocen públicamente, la barranquillera finalmente destacó una vez más el apoyo que su papá le ha brindado, sobre todo en los momentos más difíciles.

Historia Aida Victoria Merlano - Foto: Instagram: Aida Victoria Merlano

Aida Victoria reveló cuál es su nombre real

Cabe recordar que hace unos meses Aida Victoria Merlano no se guardo nada y reveló cuál es su nombre verdadero en medio de una entrevista con el actor Jorge Enrique Abello.

Igualmente, la creadora de contenidos aprovechó el informal diálogo con el protagonista de Yo soy Betty, la fea y explicó por qué se lo cambió, pues es un homenaje que le dedicó a su madre.

La joven aseguró que un día una amiga la llamó para decirle que estaba en el hospital porque su mamá se había querido suicidar. A raíz de ese suceso decidió llamarse como la excongresista.

“Yo me llamaba Karoline Manzaneda Merlano, ese es mi nombre de nacimiento. Mi madre pensaba recurrentemente en suicidarse, pero su preocupación eran mi hermano menor y la familia, porque ella era la cabeza”, precisó.

Por último, señaló: “Mi mamá me dijo que no me echara encima esa carga social de ser su hija. Recuerdo que ese día fui a la Registraduría y me cambié el nombre. Me acuerdo que me costó $127.000 y me puse Aida Victoria Merlano. Luego la llamé y le conté”.