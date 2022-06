Video | Aida Victoria Merlano habló de frente sobre votar por Rodolfo o Petro

La influenciadora Aida Vitoria Merlano reapareció esta semana en las redes sociales y entregó su opinión sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

Mediante una transmisión en Instagram, la creadora de contenidos interactuó con sus seguidores y aseguró que es importante salir a votar el próximo domingo, ya sea por Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Asimismo, les envió un contundente mensaje a las personas que no tienen pensado ejercer este derecho.

La barranquillera, de igual manera, aprovechó el ‘en vivo’ para puntualizar que no va a revelar en ninguna red social a qué candidato va a apoyar en los comicios. Sin embargo, dejó claro que no votará en blanco.

“La gente está revolucionada. Yo no quiero decir por quién voy, primero porque no me gusta influenciar a las personas de esa manera, prefiero influenciarlos para otras cosas”, indicó inicialmente.

Luego, Merlano añadió: “Nadie me quita el derecho a votar y prefiero que tú te informes para que votes a conciencia. El domingo hay que levantarse y salir a votar. Es una obligación con tu país”.

Pese a que una seguidora le dijo que tenía pinta de que iba a apoyar a Petro, la influenciadora colombiana no le prestó atención y manifestó que le resbalan ese tipo de comentarios.

La creadora de contenidos reiteró en la transmisión que este domingo todos los ciudadanos deben salir a ejercer su derecho al voto. Por último, criticó nuevamente al presidente Iván Duque.

Aída Victoria Merlano respondió clarito sobre su voto entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pic.twitter.com/nFTVu1btjx — Ana (@PuraCensura) June 14, 2022

Cabe recordar que Aida Victoria Merlano se convirtió en tendencia hace unas semanas en las diferentes redes sociales debido a que le pidió al cantante Ricardo Montaner no hablar de la situación política actual de Colombia.

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otra es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”, precisó la barranquillera en aquel momento.

Tras la polémica que se generó en torno a este tema, el artista venezolano decidió publicar un hilo en Twitter para reiterar que el video por el que le reclamaban era antiguo, ya que fue grabado antes de las elecciones presidenciales de 2018.

El famoso cantante también enfatizó que sus convicciones políticas se mantenían iguales y compartió nuevamente su punto de vista con respecto a la coyuntura política que vive el país.

“Yo no sé nada de política, creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro que me insulta para lograr un resultado como este, viralizar a mi costa un video viejo. A la señora irrespetuosa que se dirige a mí le deseo suerte en lo que decida asumir”, escribió Montaner.

Sin embargo, la controversia no paró ahí y la creadora de contenidos se pronunció sobre las declaraciones que publicó el venezolano en Twitter, donde dejó claro que tiene todo el derecho de hablar de Colombia.

“Yo tiré y él no jaló tanto. Esperaba más, me hubiera gustado que jalara más. Montaner creyó que yo estaba aspirando a un cargo político y me imagino lo vergonzoso que debe ser saber que una influenciadora de 23 años te peinó”, concluyó Merlano.