Ahora Claro video no consumirá datos móviles. Esto es lo que debe saber

El interés de los consumidores por las plataformas de video sigue en auge. Según un estudio de BB-New Media Essentials, durante el cuarto trimestre del año pasado los hogares usaron, en promedio, 5,9 plataformas de streaming gratuitas y pagas. Además, la investigación comprobó que los dispositivos más empleados para verlas son smart TV (54 por ciento), PC (22 por ciento) y smartphone (18 por ciento).

Precisamente, este comportamiento motivó a Claro a lanzar una propuesta para sus suscriptores, a propósito del crecimiento que ha tenido Claro video, la aplicación de streaming de la compañía.

“La gran noticia es que nuestros clientes postpago que tengan servicios de hogar van a poder utilizar Claro video en sus teléfonos móviles sin consumo de datos, en cualquier lugar de nuestra red 4G en todo el país”, expresó Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia.

Fuera de los miles de películas, series, documentales, contenidos deportivos y canales en vivo, recientemente la plataforma agregó el contenido de Paramount+ sin costo para todos los clientes. Gracias a esta alianza, ahora los usuarios disfrutan de series como Halo, Super Pumped, The First Lady, The Offer y iCarly, además de clásicos como Sabrina y Dexter, o películas taquilleras como Shrek, la saga de Twilight, la ganadora al Óscar Father o la trilogía de El padrino.

Claro video también ofrece la modalidad de renta o compra de películas unas semanas después de su estreno. Asimismo, los usuarios pueden contratar los servicios streaming de HBO, Edye, Picardía Nacional, Stingray Karaoke, Qello Concerts, Atresplayer, RTVE play y Starzplay.

¿Cómo utilizar la plataforma?

El primer paso es descargarla en la tienda de aplicaciones o entrar a www.clarovideo.com.co, dar clic en iniciar sesión, ingresar el correo, seleccionar olvidaste tu contraseña, revisar el correo y seleccionar iniciar sesión para crear una nueva contraseña. Una vez realizados todos los pasos, el usuario podrá acceder a los contenidos desde el celular y televisor. También, al descargar la app en el smart TV se pueden disfrutar canales de televisión seleccionados en un televisor adicional sin necesidad de un decodificador.

En cifras

Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia:

Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.098 municipios del país con una red de más de 9.200 estaciones base.

Cuenta con más de 35 millones de usuarios.

Ofrece servicios de telefonía fija, internet de banda ancha y televisión cerrada a más de 3 millones de hogares.

*Contenido elaborado con apoyo de Claro Colombia.

Lea también: ¿Cómo logró Claro evitar la emisión de 6.000 toneladas de CO₂ en 2021?