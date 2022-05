Esta es la apuesta de Claro Colombia para impulsar la inclusión laboral

Con el propósito de generar oportunidades para acceder a un empleo formal y contribuir a la disminución de las barreras de acceso en el país, desde hace tres años Claro por Colombia, la estrategia de sostenibilidad de Claro, desarrolló la Ruta de Inclusión Laboral y Social para población vulnerable.

De acuerdo con María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia, esta estrategia integra a los miembros de la cadena de valor y aporta a la construcción de un país más competitivo e incluyente. “Así promovemos la inclusión laboral y social de los grupos poblacionales con mayores barreras de acceso a empleos formales, como mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto, migrantes, retornados y binacionales en las ciudades de Bogotá, Soacha, Barranquilla y Medellín. Nuestra ruta garantiza el cierre de brechas en las diferentes etapas de identificación, selección, formación, contratación y posvinculación”, agrega.

Precisamente, junto a empresas aliadas y que hacen parte de su cadena de valor, proveedores y distribuidores abrieron vacantes para que personas en condición de vulnerabilidad desempeñen roles en call centers y tropa. Actualmente, son más de 492 personas vinculadas con los aliados de Claro, de las cuales 284 son mujeres en situación de vulnerabilidad: 86 colombianas, 173 venezolanas, 24 colombo-venezolanas y una mujer colombiana retornada.

Uno de esos casos es el de Jennifer Vargas, madre de familia venezolana que trabaja como asesora comercial en el call center de Viva. “Mis miedos al inicio eran que me rechazaran por ser emigrante venezolana y que me cerraran las puertas. Pero esta empresa no les niega el trabajo a los migrantes, sino que nos tiende la mano y nos enseña a crecer cada día como personas, a superarnos, a cumplir nuestros objetivos y metas”.

Debido a los resultados de este proyecto, ahora Claro cuenta con el Sello de Empresa INcluyente otorgado por la Andi y su Fundación. De hecho, Claro se convirtió en la primera Telco en recibir esta certificación por su compromiso con el empleo inclusivo en Colombia. Asimismo, recibió el Premio Accede 2022 del Servicio Público de Empleo, en la categoría de Perdurabilidad y Capacidad de réplica, al mantener activa la acción de inclusión y hacerla perdurable con la Ruta de Inclusión Social y Laboral.

Para el desarrollo de esta Ruta de Inclusión Laboral y Social, la compañía ha trabajado en alianza con las Agencias de Empleo y Emprendimiento, entre ellas la de Compensar, la Embajada de Canadá y Cuso International, en el marco del proyecto SCOPE Empleos para Construir Futuro, y la Universidad Corporativa de Claro.