“No les corre sangre por la cara”: Marbelle, enfurecida por reunión de Rodolfo Hernández con Gustavo Petro

Marbelle no deja de ocultar su malestar por la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y ahora también se fue de frente contra Rodolfo Hernández. Luego que se conociera la reunión entre los dos líderes políticos, la colombiana se enfureció y envió un fuerte mensaje a sus seguidores sobre esta nueva alianza.

“Jajajajaja ‘MÍRENME A LOS OJOS, LÉANME LOS LABIOS… NO LES VOY A FALLAR!’, De verdad que no les corre sangre por la cara… no saben lo que es la vergüenza”, escribió Marbelle en su Twitter oficial mostrando su descontento luego de conocerse que el ingeniero apoyará el gobierno de Petro.

Marbelle está consolidada como una de las principales contradictoras del presidente electo, tanto que anunció meses atrás que si quedaba ganador en las elecciones, ella se iría del país. La cantante de música popular afirmó que no hay posibilidad alguna que por el momento se quede en Colombia y puntualizó que teme por su vida, puesto que ha recibido bastantes mensajes hostigantes.

“Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a insultarme y pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje, realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces no se ofendan cuando respondo”, precisó.

Tras lo dicho por Marbelle, Graciela Torres, conocida popularmente en el mundo del entretenimiento como La Negra Candela, aseguró que la llamada reina de la tecnocarrilera sí abandonará el país próximamente. De acuerdo con la periodista, la artista vallecaucana tendría en la actualidad varias ofertas para realizar una gira musical en el extranjero. Asimismo, señaló que la estarían buscando desde México para impulsar su carrera en ese país.

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Nos enteramos de muy buena fuente que unos empresarios mexicanos estaban buscando a una cantante del mismo perfil de Jenny Rivera, para impulsarla dentro del folclor mexicano, en reemplazo de esta señora que falleció en un trágico accidente con 43 años de edad”.

La Negra Candela señaló finalmente que Marbelle ha cogido bastante relevancia en el ámbito digital debido a su exposición en medio de la contienda electoral que se llevó a cabo en Colombia. “Como ahora Marbelle está tan nombrada en las redes sociales, especialmente, están pensando en volver con el proyecto. Ya que nadie ha llenado el vacío que dejó Jenny Rivera. A Marbelle no le hace ninguna gracia quedarse en Colombia, aguantando lo que está pasando, y sí irse a triunfar a México. Marbelle, al parecer, sí se va, pero a trabajar”, concluyó Torres.

La reconocida artista compartió en días pasados con todos sus seguidores un divertido video en el que deja en duda si en verdad se irá de Colombia. Asimismo, mostró que nadie la puede obligar a salir del país.