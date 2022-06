Marbelle estalla y rechaza invitación de Gustavo Bolívar, ¿qué le dijo y por qué?

Luego que Gustavo Petro ganara en las pasadas elecciones presidenciales en segunda vuelta, muchos seguidores del candidato de izquierda se fueron en contra de Marbelle por los constantes ataques que la cantante envió durante la campaña.

Debido a esto, Gustavo Bolívar intentó una mediación entre ella y el Pacto Histórico tras conocerse que la reina de la tecnocarrilera haya recibido amenazas en contra de su vida. “Aquí tenemos que vivir sabroso todas y todos. Marbelle te invito a tomar un café y cuadramos lo concerniente a tu seguridad. Voy a tu casa o te invito a la mía”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la artista no recibió de la mejor manera este llamado y le contestó de esta forma: “Señor Gustavo Bolívar. Le pido el inmenso favor y me retire de su sucia boca ¡No me interesa hablar con ustedes, ni verlos, dejen la rogadera! Mi seguridad no está en manos de una persona que manda a matar policías... No soy parte del pacto de hampones ni lo seré”, respondió Marbelle desde su cuenta oficial de Twitter.

Marbelle le responde a Gustavo Bolívar tras invitarla a tomar un café - Foto: Twitter @Marbelle30

Esta pelea digital inició días atrás. Cabe recordar que en cierta oportunidad Marbelle dijo que si Gustavo Petro ganaba la Presidencia, ella se iba del país; comentario que se viralizó y obtuvo todo tipo de respuestas. Así las cosas, luego de que se conociera el pasado domingo, 19 de junio, el nombre del nuevo presidente de Colombia 2022-2026, algunos ciudadanos recordaron su comentario y le reclamaron, entre ellos, el senador Gustavo Bolívar, quien escribió lo siguiente.

“La Sra. Marbelle me ha agredido varias veces y tal vez lo vuelva a hacer al leer esto: no se sienta presionada a cumplir su palabra de irse del país. Le pido que se quede y nos dé la oportunidad de mostrarle que con Petro y Francia vamos a vivir sabroso! #NuestraPrioridadEs unir!”, refiriéndose al acuerdo nacional que Petro anunció tras su triunfo. El comentario no cayó bien a la exparticipante de MasterChef Celebrity, que lo trató de “tramposo“. ¡Muchas gracias, tramposo! No confío en ninguno de ustedes y ¡temo por mi vida! ¡Vivan sabroso ustedes!”, escribió la famosa.

Marbelle también tuvo una discusión en redes sociales con Margarita Rosa de Francisco. Todo comenzó con un trino de De Francisco en el que aseguró que envidia la voz de Marbelle y le deseó lo mejor en la “Colombia renaciente”, en referencia al triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del pasado domingo, de quien la denominada reina de la tecnocarrilera es una dura crítica.

“Para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo, y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente”, manifestó la vallecaucana, firme seguidora del líder del Pacto Histórico, por medio de Twitter.

Posteriormente, De Francisco escribió otro trino con una llamativa propuesta, que generó críticas en los seguidores del presidente electo. La actriz señaló que, si fuera Petro, invitaría a la cantante a entonar el himno en la ceremonia de posesión el próximo 7 de agosto.

“Sé que Marbelle no aceptaría, pero yo de Gustavo Petro la invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo”, sostuvo. Ante los mensajes, la intérprete de Adicta al dolor no se quedó callada y le respondió que no hay posibilidad alguna de que se quede en Colombia, por el momento, y puntualizó que actualmente teme por su vida, puesto que ha recibido mensajes que le generan temor.

“¡Gracias Margarita! La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir. ¡Gracias por el abrazo! Ojalá les vaya bien”, indicó inicialmente.

Luego, precisó: “Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus matoneadores a insultarme y pedirme que me vaya del país. Detrás de la hipocresía del mensaje, realmente hacen un matoneo silencioso. Entonces no se ofendan cuando respondo”.