Aerolínea se suma al matoneo contra Marbelle por victoria de Gustavo Petro

“Si a mí me da la perra hijue**** gana, me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, posteó en un video Marbelle cuando se conocieron los resultados a la Presidencia.

Todo, en respuesta a la cantidad de mensajes que recibió en Twitter después de que Gustavo Petro se oficializó como presidente de Colombia junto a Francia Márquez como vicepresidenta.

Graciela Torres, más conocida como ‘La Negra Candela’, periodista de farándula, había advertido que la cantante de tecnocarrilera se iría de Colombia si ganaba el candidato por el Pacto Histórico.

“Nos han comentado que ella esta muy decidida a hacerlo, que si la cosa resulta como ella no quiere, pues empaca sus maletas y se va a otro sitio a vivir. Al parecer nos indican que si el señor Gustavo Petro gana la Presidencia, Marbelle se irá del país definitivamente. ¡No lo duden!”, dijo La Negra.

Sin embargo, la misma intérprete de Adicta al dolor, dejó claro que su partida de Colombia será inminente no importa quien llegue a reemplazar a Iván Duque durante los próximos cuatro años.

“Y si no gana … TAMBIÉN”, redactó en un trino en respuesta a una publicación de la revista SoHo.

Y si no gana … TAMBIÉN 🤣😎👏🏻 https://t.co/lR294icu5F — MARBELLE (@Marbelle30) May 5, 2022

Varias burlas ha recibido en redes sociales Marbelle, como la del periodista Iván Mejía que posteó la escena de la novena de Marbelle que emitió el canal RCN en la que ella se va de su casa tras una situación difícil en medio del llanto. Incluso le preguntó a sus seguidores por el itinerario de la cantante.

“Por favor, alguien sabe el vuelo de Marbelle, a qué hora es?”, dijo el periodista deportivo.

Ahora es la aerolínea VivaAir la que aprovechó el revuelo y las tendencias en redes sociales sobre Marbelle y lanzó un particular trino para fomentar el mercadeo de sus planes de viaje.

“¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos Internacionales visitar primero? Lima, Miami, Buenos Aires, São Paulo, Punta Cana, Ciudad de México, Orlando, Cusco, Cancún. Todos a Súper Bajo Costo en http://vivaair.com”, redactaron de manera jocosa.

¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos Internacionales visitar primero? 😅



Lima 🇵🇪

Miami 🇺🇸

Buenos Aires 🇦🇷

São Paulo 🇧🇷

Punta Cana 🇩🇴

Ciudad de México 🇲🇽

Orlando 🇺🇸

Cusco 🇵🇪

Cancún 🇲🇽



Todos a Súper Bajo Costo en https://t.co/rx0KDuvCvQ 💛✈️#VuelaMas — Viva ¡Vuela Más! (@VivaAirCol) June 20, 2022

La publicación alcanza más de 4 mil interacciones entre RT y likes.

Muchos incluso pidieron que le subieran el sueldo al community manager de la compañía aérea por el sarcástico trino. Como el del usuario identificado como @SergioVelHe.

“El CM de @VivaAirCol se merece un sueldo de magnate, ahora si con más razón seguiré escogiéndolos para viajar. Foto hace 8 días en la ruta RCH-BOG”, dijo.

“Solo por esto, les voy a hacer una compra”, escribió @Chiguiro_Rolo

“Jajajajajajajajajajaja quién pa irnos de paseo y comprar vuelos en Viva”, respondió @snowqly

Marbelle sigue interactuando en sus redes escribiendo mensajes como, ”yo soy mano firme y corazón grande”, “el reto será que se baje del poder… Ya verán” o “Tranquilos yo les dejo todo el cacas para ustedes”, dejando claras sus posturas políticas y su desacuerdo con Gustavo Petro.