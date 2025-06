Caso de la extinta aerolínea Viva Air no termina: esta es la decisión que tomó SuperSociedades con los controlantes de la empresa

Una novela que aún no tiene fin. El caso de la aerolínea Viva Air, que estremeció el transporte aéreo colombiano tras su salida del mercado, ha sido llevado por la Superintendencia de Sociedades, que anunció una nueva decisión alrededor de la compañía , en medio de las investigaciones adelantadas.

Ahora, luego de la actuación administrativa de la SuperSociedades, se estableció que el máximo poder decisorio dentro de la estructura corporativa fue ejercido por dichas personas naturales, y no por las sociedades intermedias utilizadas como vehículos de inversión, dijo la entidad.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

No obstante, lo que no está permitido es hacerlo sin que la SuperSociedades tenga el debido reporte, en el que se advierte la designación de “vehículos” con patrimonios irrisorios como matrices, cuando en realidad no detentan el control efectivo, representa un riesgo significativo para los grupos de interés que interactúan con las entidades subordinadas.