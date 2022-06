Marbelle dice que Petro es la “muerte” de Colombia y suplica no “asesinar” su libertad

Marbelle, una de las artistas más reconocidas del país, se ha convertido en tendencia en repetidas oportunidades durante las últimas semanas debido a sus constantes ataques en contra de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico.

Incluso, la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ le ha puesto varios apodos al líder de la Colombia Humana y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, a la cual llamó “King Kong”.

La vallecaucana, de igual manera, reapareció este domingo en su cuenta personal de Twitter y compartió una pequeña reflexión con respecto a las votaciones de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Ante la coyuntura política que vive el país, la cantante de música popular volvió a despacharse en contra del candidato cordobés. Asimismo, recordó todos los escándalos que lo rodearon durante su campaña electoral.

“¡Bueno, amigos, a votar! Recordemos la frase que entonamos desde niños con la mano en el pecho: ‘LA LIBERTAD SUBLIME’. Petro es la muerte de Colombia, ojalá hoy no asesinemos su libertad”, indicó inicialmente.

Luego, Marbelle agregó: “Estos días que pasaron entre la primera y la segunda vuelta nos sirvieron para ver cómo la carroza de ‘Petricienta’ se convertía en calabaza, sus lacayos en ratas, sus vestidos caros en harapos y la zapatilla de cristal se la prueban todos, menos él”.

La reconocida artista puntualizó finalmente que apoyará y votará por el ingeniero Rodolfo Hernández, que venció en la primera vuelta a Federico Gutiérrez, el cual era su candidato principal.

Cabe recordar que Gustavo Petro rompió el silencio hace unos días en la emisora Tropicana y reveló por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Igualmente, indicó que hay una investigación de por medio.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó inicialmente.

El exalcalde de Bogotá también manifestó en la emisora que nunca ha asistido a un concierto de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ y puntualizó que no le gusta su música.

A pesar de que no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el candidato presidencial del Pacto Histórico insinuó que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada en el país.

“La verdad, nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta su música. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, enfatizó en aquel momento el líder de la Colombia Humana, quien espera convertirse en el nuevo mandatario de los colombianos.

Este martes, adicionalmente, el cordobés se pronunció en este mismo medio con respecto a las ofensas de la cantante de música popular en contra de su esposa, Verónica Alcocer, y destacó lo buena bailarina que es su pareja sentimental.

“Creo que Marbelle le dijo ‘brincona’, porque baila muy bien. Ha sido una campaña impresionante y yo sí creo que ella merece un lugar muy importante. Nada de mandarla a la cocina”, concluyó Gustavo Petro en Tropicana.