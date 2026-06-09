Emotiva dedicatoria de Marbelle a Miguel Uribe Turbay; la artista destapó foto inédita que sorprendió a sus seguidores

Más allá de los escenarios y su carrera musical por la que es conocida como ‘la reina de la tecnocarrilera’ en Colombia, Marbelle también ha logrado posicionarse como una figura del entretenimiento bastante activa en el mundo digital.

La artista mantiene una presencia constante en las redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida personal, profesional y opiniones sobre temas de interés nacional. De hecho, muchos la conocen por ser una de las voces más críticas de la administración de Gustavo Petro.

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Sin embargo, en las últimas horas hizo una inesperada publicación a través de su cuenta de Instagram que dejó atónitos a sus seguidores, pues hizo referencia al fallecido precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

En el post aparece una fotografía de Marbelle junto al senador, compartiendo un caluroso abrazo. La imagen fue acompañada de una sorpresiva confesión de la cantante, quien aseguró que es un hombre que extrañará por siempre.

Con esta corta, pero emotiva dedicatoria, la intérprete de éxitos como Collar de perlas finas y Adicta al dolor, no solo dejó en evidencia la estrecha relación de amistad que la unía a Miguel Uribe, sino que compartió estas palabras como un homenaje especial en el primer aniversario del atentado que le costó la vida, registrado el 7 de junio de 2025.

De hecho, el día en el que se confirmó su deceso luego de varias semanas hospitalizado, el 11 de agosto de ese mismo año, la cantante también sorprendió a sus seguidores con un conmovedor mensaje de despedida al senador.

“Tengo un dolor inmenso en mi corazón. Aún no puedo entender nada de lo que pasó y ya no importa… ¡Quiero recordarte siempre a color! Gracias por tantos momentos imborrables, tu amor por Colombia nos unió y me llevó a conocer al hombre tan maravilloso que llevaba su hogar como bandera de amor!”, escribió Marbelle en su momento.

Y añadió: “Gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité… Gracias porque reímos, hablamos, cantamos, celebramos, nos desahogamos y hasta marchamos y soñamos juntos por Colombia!”.

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De esta manera, la cantante de música popular ha demostrado la cercanía que tenían y el impacto que le causó su repentina muerte tras luchar por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe.

Además, también ha compartido algunas palabras dirigidas a María Claudia Tarazona, esposa del político, manifestando sus condolencias y cariño en medio de su proceso de duelo.