Petro se desahogó y contó por qué Marbelle lo “odia”; reveló que hay temas legales

El candidato presidencial también manifestó que no le gusta la música de la vallecaucana y que no iría a sus conciertos.

Marbelle, una de las artistas más reconocidas del país, ha estado muy activa en redes sociales durante las últimas semanas y se convirtió en tendencia en diferentes ocasiones, ya que no desaprovecha oportunidad para criticar a Gustavo Petro.

Ante estos cuestionamientos, el líder de la Colombia Humana rompió el silencio y reveló esta semana por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Asimismo, indicó que hay una investigación de por medio.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó Petro en Tropicana.

El cordobés, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que nunca ha asistido a un concierto de la llamada “reina de la tecnocarrilera” y puntualizó que no le gusta su música.

Pese a que no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el candidato presidencial del Pacto Histórico insinuó en la emisora que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada.

“La verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó el líder de la Colombia Humana, el cual sigue liderando las encuestas.

La cantante de música popular también ha recibido bastantes insultos y cuestionamientos por sus polémicos comentarios. Incluso, la semana pasada Pedro Suárez Vacca, congresista del Pacto Histórica, la calificó de “cerda”.

Frente a esta ofensa, Marbelle no se quedó callada y le respondió al representante a la Cámara. Asimismo, aprovechó el momento para mandarle una nueva pulla a Francia Márquez.

“Aprenda a tratar a una mujer de verdad, yo no soy Francia [Márquez]. No me haga publicar lo que le escribí por el interno, ¡viejo malculiao!”, manifestó la vallecaucana en Twitter.

Cabe recordar que Marbelle también fue tendencia en las distintas redes sociales hace dos semanas debido a que insinuó que se iría de Colombia si Gustavo Petro ganaba las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

Tras la polémica que se generó en torno al tema, la artista aseguró que no tenía pensado abandonar el país y puntualizó que la idea es seguir viviendo en Colombia. Además, reveló qué hará si el candidato del Pacto Histórico llega a la Casa de Nariño.

“¡Buenos días, para todos! Menos para los pendejos petristas que piensan que voy a salir corriendo por un malparido ojibrotado [Petro]. Para ellos no”, precisó.

Luego, añadió: “Me voy, pero de vacaciones para recargar mis madrazos en contra del King Kong [Francia Márquez] y el cacas. El que se tiene que ir de nuestro país es ese malparido mitómano de Petro”.

La cantante señaló finalmente dijo que su supuesta salida de Colombia fue un invento de los medios de comunicación y que son puros chismes, pese a que lo ha publicado en redes sociales en repetidas ocasiones.