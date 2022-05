Marbelle se arrepintió y no se va de Colombia; confesó qué hará si Petro es presidente

Marbelle, que ha estado bastante pendiente de la coyuntura nacional, ha sido tendencia en las distintas redes sociales durante las últimas horas debido a que insinuó recientemente que se iría de Colombia si Gustavo Petro gana las elecciones que se realizarán el próximo 29 de mayo.

Ante la polémica que se generó en torno al tema, la cantante de música popular reapareció este viernes en su cuenta personal de Twitter y aseguró que no tiene pensado hasta el momento abandonar el país.

La artista, de igual manera, aprovechó para despacharse nuevamente en contra del candidato del Pacto Histórico. Asimismo, reveló qué hará si este llega a la Casa de Nariño.

“¡Buenos días, para todos! Menos para los pendejos petristas que piensan que voy a salir corriendo por un malparido ojibrotado [Petro]. Para ellos no”, indicó inicialmente la llamada reina de la tecnocarrilera.

Buenos días para todos !

Menos para los pendejos petristes que piensan que voy a salir corriendo por un malparido ojibrotado!

Para ellos no ! — MARBELLE (@Marbelle30) May 6, 2022

Luego, Marbelle agregó: “Me voy, pero de vacaciones para recargar mis madrazos para el king kong [Francia Márquez] y el cacas. El que se tiene que ir de nuestro país es ese malparido mitómano de Gustavo Petro”.

La cantante vallecaucana también puntualizó que su supuesta salida de Colombia son puros chismes, pese a que lo ha publicado en las diferentes redes sociales en repetidas ocasiones.

Me voy Pero de vacaciones para recargar mis madrazos para el king kong y el cacas ! 🤣 — MARBELLE (@Marbelle30) May 6, 2022

Marbelle apoya a Jorge Cárdenas

Jorge Cárdenas criticó fuertemente hace unos días al candidato presidencial del Pacto Histórico debido a que prometió ante un notario que no iba a expropiar ninguna propiedad en su eventual mandato.

El reconocido actor, que vive actualmente en México, puntualizó que lo más probable es que el líder de la Colombia Humana implemente un decreto apenas llegue a la Casa de Nariño para anular el documento, incumpliendo así su palabra.

“¿Qué vale más, un acta ante un notario o un decreto presidencial? Como ya se ve pillado en sus intenciones, Petro busca cómo mantener engañada a su recua para ver si llega con alguna opción a las elecciones”, aseguró Cárdenas.

A través de su cuenta personal de Twitter, la reina de la tecnocarrilera aprovechó la coyuntura para compartir las declaraciones del artista vallecaucano, dejando ver que lo apoya completamente. Además, criticó el juramento de no expropiar que hizo el cordobés, al que calificó de “ridículo”.

Federico Gutiérrez habló en exclusiva con Vicky en Semana y también se pronunció con respecto a la decisión del Pacto Histórico de no expropiar ningún tipo de propiedad en caso de ganar la Presidencia de Colombia.

Pese a que no fue tan agresivo y manejó un tono moderado, el antioqueño señaló que Petro le cambió el término a esta práctica para confundir a los ciudadanos y que “a punta de mentiras” les han hecho creer que la democratización es diferente a la expropiación, con el fin de justificar el retiro de los bienes a las personas particulares.

“No le creo, lo mismo dijo Chávez. No le creo porque lo he escuchado hablando de expropiación. Cómo será que la gente no les cree, que tuvieron que irse hasta una notaría”, precisó el antioqueño.

Posteriormente, concluyó: “Es que yo jamás tengo que explicar que no voy a expropiar, porque nunca lo haré. Expropiar es robarse los recursos de los demás, por más que lo pinten de democratizar. Yo no les creo y el país no les cree”.

El líder de la Colombia Humana puntualizó que podrá ser condenando penalmente si llega a incumplir esta promesa durante su mandato presidencial, puesto que firmó el acuerdo bajo la gravedad de juramento.