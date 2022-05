Marbelle se iría de Colombia; esta es la razón de la artista

La cantante de música popular Marbelle ha mostrado estar interesada por la política del país. Es así como a través de sus redes sociales, en especial Twitter, da a conocer sus puntos de vista en temas que comprometen a personajes políticos de Colombia y situaciones del día a día.

La mujer de 42 años es contundente con sus publicaciones y en muchas de ellas arremete contra el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

En varias oportunidades, la reina de la tecnocarrilera se ha mostrado en descontento con las acciones de Petro, no lo apoya y crítica cada una de sus acciones. Sin embargo, más allá de los señalamientos de la cantante, hace unas horas compartió un tuit en el que asegura que posiblemente se va del país.

Con más de 400.000 seguidores, la vallecaucana escribió en Twitter que la vida que ha construido en Colombia parece que llega a su fin. Según lo consignado, la razón no solo incluye a Gustavo Petro, como muchos pensaban.

Los cibernautas y varios portales habían dicho que si el candidato del Pacto Histórico llegase a ser el próximo presidente de la República, la artista de música ranchera y popular emigraría a otro territorio, pues, para nadie es un secreto, que la cantante no lo aprueba.

No obstante, hubo una sorpresa que prendió las redes y la convirtió una vez más en tendencia, puesto que, la intérprete de ´Adicta al dolor´ indicó que gane o no gane Petro se iría de Colombia.

Y si no gana … TAMBIÉN 🤣😎👏🏻 https://t.co/lR294icu5F — MARBELLE (@Marbelle30) May 5, 2022

Al parecer este 2022 sería el último año en el que vivirá Marbelle en el territorio colombiano y algunos cibernautas quisieron comentar: “Yo te apoyo mi reina de las cantinas”; “así se habla”; “te apoyo, si puedes irte antes mejor”; “buen viento y buena mar”, y “sí, se están yendo sin Ganar Petro”.

Han llegado a denominar a Marbelle como la antipetrista número 1 del país, además no hay día que la artista no dé a conocer lo que piensa en relación con asuntos políticos. Por ejemplo, en una de sus últimas publicaciones, agradeció al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por la extradición de alias Otoniel, cabecilla principal del Clan del Golfo.

Le respondió a un seguidor que la insultó en redes sociales

Si bien es cierto que en Colombia está consagrado el derecho a la libre expresión en la Constitución Política, no siempre todas las publicaciones de Marbelle son vistas de la mejor forma. Por ello, la artista ha tenido que batallar con cientos de señalamientos, acusaciones y agresiones verbales por parte de algunos cibernautas.

Por lo general, la mujer rechaza algunos comentarios de los haters, pero a otros les da una respuesta. En efecto, este domingo el usuario @rano_elma etiquetó a la cantante en un tweet en el que le dijo que: “Coma mierda”.

Marbelle ha estado en el radar no solo del entretenimiento, sino también de la política. Para algunos usuarios de las redes sociales, sus palabras no son las más acertadas. No obstante, en esta oportunidad, la vallecaucana no respondió con ningún tipo de ofensa; al contrario, prefirió escribir unas palabras que resultaron siendo divertidas para muchos.

Sin ningún problema, la cantante respondió: “No puedo, estoy tomando antibiótico”, precisó al usuario que la insultó.

No puedo , estoy tomando antibiótico 😌 https://t.co/20IvWo8LXs — MARBELLE (@Marbelle30) April 24, 2022

Como era de esperar, varios seguidores no dudaron en comentar la respuesta de Marbelle. Por ejemplo, uno de ellos escribió “a buscar la dignidad a Narnia”; otro, “excelente respuesta, eres la mejor”, y por último, “muy bien, contra la vulgaridad el ingenio”.