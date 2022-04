La divertida respuesta de Marbelle a seguidor que la insultó en redes sociales

La cantante de música popular y ranchera Marbelle ha utilizado, durante los últimos meses, sus redes sociales para dar a conocer posiciones y puntos de vista personales en relación con la política colombiana.

Es así como, una de las plataformas en las que más se ve activa es Twitter, donde acumula más de 400 mil seguidores. En vista de que el próximo domingo 29 de mayo son las elecciones presidenciales, la mujer de 42 años ha arremetido contra varios políticos y uno de los que más ha criticado es al senador y candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Si bien es cierto que en Colombia está consagrado el derecho a la libre expresión en la Constitución Política, no siempre todas las publicaciones de Marbelle son vistas de la mejor forma. Por ello, la artista ha tenido que batallar con cientos de señalamientos, acusaciones y agresiones verbales por parte de algunos cibernautas.

Por lo general, la mujer rechaza algunos comentarios de los haters, pero a otros les da una respuesta. En efecto, este domingo el usuario @rano_elma etiquetó a la cantante en un tweet en el que le dijo que: “Coma mierda”.

Marbelle ha estado en el radar no solo del entretenimiento, sino también de la política. Para algunos usuarios de las redes sociales, sus palabras no son las más acertadas. No obstante, en esta oportunidad, la vallecaucana no respondió con ningún tipo de ofensa; al contrario, prefirió escribir unas palabras que resultaron siendo divertidas para muchos.

Sin ningún problema la cantante de Adicta al dolor respondió: “No puedo, estoy tomando antibiótico”, precisó al usuario que la insultó.

No puedo , estoy tomando antibiótico 😌 https://t.co/20IvWo8LXs — MARBELLE (@Marbelle30) April 24, 2022

Como era de esperar, varios seguidores no dudaron en comentar la respuesta de Marbelle. Por ejemplo, uno de ellos escribió “a buscar la dignidad a Narnia’', otro “excelente respuesta, eres la mejor”, y por último, “muy bien, contra la vulgaridad el ingenio”.

A parte de Gustavo Petro, una de las personas a las que ha criticado Marbelle ha sido a Francia Márquez. Entre los diferentes comentarios que ha hecho, el pasado jueves 7 de abril, la denominada ‘reina de la tecnocarrilera’ se pronunció sobre una declaración que realizó Márquez en la que criticó al presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien dijo que la candidata era respaldada por el ELN y las disidencias de Farc.

“Lo que le incomoda realmente al presidente de la República es que hoy una mujer que podría ser la que tiene en su casa trabajando como empleada del servicio vaya a ser su vicepresidenta”, afirmó Márquez, quien cometió un lapsus al mencionar al presidente de la República, cuando su crítica iba a dirigida al presidente del Congreso.

Ante la frase de Márquez, Marbelle respondió: “A ver, prepare unos huevos pericos y le creo”.

A ver ! Prepare unos huevos pericos y le creo 😂😂😂😂 https://t.co/jZlofHjoiR — MARBELLE (@Marbelle30) April 7, 2022

Un día antes, Marbelle aprovechó un video compartido en redes sociales en el que se ve cuando un perro muerde a Francia Márquez para burlarse de ella.

En las imágenes se ve cómo la candidata a la Vicepresidencia se levanta de su silla para saludar a Teresita Gómez, una pianista colombiana, mientras un perro pequeño está recostado al frente de las dos; sin embargo, cuando Márquez abraza a la artista que preside el evento, el animal se levanta y ataca a la dirigente política.

Marbelle citó el video en su cuenta de Twitter y escribió “mordida ancestral”, acompañado de un emoticón que refleja tranquilidad, haciendo referencia a la palabra que Márquez utiliza frecuentemente en sus discursos, pero que la cantante comenzó a utilizar en su contra cuando la fórmula vicepresidencial le deseó el común “abrazo ancestral”.