La foto de Marbelle que le salió contrario a lo que esperaba y se llenó de comentarios negativos

A la cantante no le perdonan sus comentarios contra Francia Márquez y Gustavo Petro.

La reconocida cantante Marbelle ha tenido semanas muy agitadas luego de las múltiples críticas que ha hecho en sus redes sociales oficiales a la candidata vicepresidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez, por lo que muchos usuarios de las redes la han catalogado de “racista”, “clasista” y sobre todo de “mala persona” luego de sus polémicos comentarios.

Por eso, aunque la exjurado de Factor X intente continuar con su vida normal y sus publicaciones comunes en redes sociales, los usuarios frecuentemente le están recordando que están en contra de sus opiniones. Sobre todo, los que están en la otra orilla política de la vallecaucana.

Así fue como sucedió este miércoles 13 de abril, ya que Marbelle decidió publicar una foto suya en su cuenta personal de Instagram y aunque la cantante lucía muy bien y esto haría pensar que recibiría muchos comentarios positivos, la realidad fue otra.

Los comentarios de la publicación se llenaron de personas que critican la forma de comportarse de la cantante, ya que la acusan constantemente de ser una persona clasista, y algunos otros aseguran estar decepcionados de Marbelle como persona.

Pero sin duda, los que más llamaron la atención en los comentarios de Instagram fueron los seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro, ya que fueron muchos los que dejaron un mismo comentario en el post de la cantante: “Petro presidente”, se leyó varias veces en los comentarios de la foto de la famosa cantante.

Sin duda alguna, los seguidores de Petro comentan sus fotos por mostrarse como una fanática ferviente de la derecha colombiana y del uribismo en los últimos años, motivo que también ha provocado que muchos uribistas la defendieran en redes sociales e incluso lleguen a calificarla como una “gran patriota”, ya que se ha mostrado, en más de una ocasión, como una defensora del gobierno y crítica de sus opositores y de los colombianos que protestan.

“Es como un abrazo ancestral”: el ‘vainazo’ de Marbelle a Petro por perdón social a Iván Moreno

Luego de la polémica que se generó en las diferentes redes sociales, el líder de la Colombia Humana se refirió una vez más a su idea de promulgar el “perdón social”, que incluiría a todos los actores que le han hecho daño al país de alguna forma.

“El perdón social no es para dos hermanos, el perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”, precisó.

En su cuenta personal de Twitter, Marbelle no dejó pasar por alto estas declaraciones y volvió a criticar al senador cordobés. Asimismo, le lanzó una nueva pulla y comparó su frase con los “abrazos ancestrales” de Francia Márquez.

“El perdón social es como un abrazo ancestral. Nos mandan madrazos ancestrales”, escribió la llamada reina de la tecnocarrilera, con respecto a la idea del exalcalde de Bogotá.

Perdón social es como un abrazo ancestral… — MARBELLE (@Marbelle30) April 13, 2022

Igualmente, al líder de la Colombia Humana le han llovido bastantes críticas de sus simpatizantes. Incluso, uno de los petristas más controversiales con este hecho fue Beto Coral, que alcanzó a estar en las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.