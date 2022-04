“Es como un abrazo ancestral”: el ‘vainazo’ de Marbelle a Petro por perdón social a Iván Moreno

La cantante de música popular no dejó pasar este hecho para cuestionar nuevamente al senador cordobés.

Guatavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, se convirtió en tendencia esta semana después de que envió a su hermano a hablar con Iván Moreno, quien está preso en la cárcel La Picota por el escándalo de corrupción del Carrusel de la Contratación.

Luego de la polémica que se generó en las diferentes redes sociales, el líder de la Colombia Humana se refirió una vez más a su idea de promulgar el “perdón social”, que incluiría a todos los actores que le han hecho daño al país de alguna forma.

“El perdón social no es para dos hermanos, el perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mí, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”, precisó.

En su cuenta personal de Twitter, Marbelle no dejó pasar por alto estas declaraciones y volvió a criticar al senador cordobés. Asimismo, le lanzó una nueva pulla y comparó su frase con los “abrazos ancestrales” de Francia Márquez.

“El perdón social es como un abrazo ancestral. Nos mandan madrazos ancestrales”, escribió la llamada reina de la tecnocarrilera, con respecto a la idea del exalcalde de Bogotá.

Cabe señalar que la cantante de música popular ha sido tendencia en las diferentes redes sociales durante las últimas semanas por los fuertes comentarios que ha lanzado en contra de Petro y Márquez.

Igualmente, al líder de la Colombia Humana le han llovido bastantes críticas de sus simpatizantes. Incluso, uno de los petristas más controversiales con este hecho fue Beto Coral, que alcanzó a estar en las listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

Perdón social es como un abrazo ancestral… — MARBELLE (@Marbelle30) April 13, 2022

“La verdadera imprudencia no es la propuesta del perdón social. La verdadera imprudencia es que un hermano del candidato, que encabeza las encuestas, visite a un delincuente en la cárcel”, afirmó inicialmente.

Luego, el activista político puntualizó: “Perdón, pero no se puede, no es un acto estratégico. Es ligero, irresponsable y muy tonto. Sigo pensando que fue impertinente hacer esa propuesta en estos momentos”.

Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial del Pacto Histórico, habló este miércoles en exclusiva en Vicky en Semana y aseguró que su visita a la prisión no tuvo nada que ver con Gustavo Petro.

De acuerdo con el testimonio del hombre, el exalcalde de Bogotá se sorprendió al enterarse de dicha reunión con Iván Moreno en la cárcel La Picota. Asimismo, indicó que visitó a otros políticos presos debido a que tiene una fundación humanitaria, que vincula a víctimas, victimarios, exguerrilleros y exparamilitares, en un proceso de perdón y reconciliación.

“Dejo claro que es mí trabajo, es lo que yo hago. Es lo que quiero seguir haciendo y es completamente independiente a la campaña presidencial de mi hermano. No fui por orden de Gustavo, simplemente ellos querían que nosotros recibiéramos un documento firmado por Iván Moreno”, puntualizó.

Juan Fernando Petro reiteró finalmente que en su visita a La Picota no solo se reunió con Moreno, sino que también sostuvo un encuentro con el exsenador Álvaro García Romero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo.