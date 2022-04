El duro calificativo de Marbelle a Gustavo Bolívar

Marbelle ha estado en la opinión pública debido a los ataques frontales que ha hecho en redes sociales hacia la campaña presidencial de Gustavo Petro y sus allegados.

En esta ocasión, se fue contra el congresista Gustavo Bolívar, uno de los políticos más cercano al candidato del Pacto Histórico. Con un duro calificativo, la cantante aprovechó un trino hecho desde la cuenta @bettycriticonaa, la cual aseguraba que Bolívar había dado la orden de salir a acabar con las vallas del candidato Federico Gutiérrez.

Marbelle hizo una publicación sobre ese trino, con tres palabras dirigidas a Gustavo Bolívar. “La moza descuidada”, escribió la cantante colombiana.

Marbelle futambién fue tendencia en redes sociales debido a que ofendió públicamente a Francia Márquez, a quien de manera racista llamó “King Kong” en repetidas oportunidades.

Tras la polémica que se ha generado en torno a este tema, la activista medioambiental y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro dedicó unas emotivas palabras a la artista vallecaucana. Incluso, recordó que hace unos años participó en el Factor X y se emocionó al conocerla.

“Querida Marbelle. No entiendo cómo me odias sin conocerme, como desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado”, indicó inicialmente.

Luego, Márquez agregó: “Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó en el ‘Factor X’. Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo de haberte podido saludar. Recuerdo que les dije a mis primos: ¡Qué alegría, conocí a Marbelle!”.

Ante estas declaraciones, la cantante de música carrilera manifestó que no se siente identificada con la líder social y utilizó una de las frases más célebres del concurso del Canal RCN para rechazarla nuevamente, dejando ver que no le interesa dialogar con ella.

“En el Factor X le dije que no y hoy se lo repito: ‘No continúas con nosotros’”, escribió la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado bastante activa en los últimos meses. La artista, de igual manera, aprovechó la oportunidad para puntualizar que el tema con Francia Márquez no tiene nada que ver con el color de su piel. Asimismo, reiteró que sus ideales son completamente diferentes.

“Ojalá algún día puedas entender que no es un tema de color. Ojalá puedas entender que simplemente vamos por caminos muy distintos”, concluyó Marbelle.

La llamada reina de la tecnocarrilera aseguró que en caso de que Petro llegue a la Casa de Nariño se iría del país. Asimismo y se burló una vez más de Francia Márquez. “¿Usted? Se queda comiendo CACAS, mientras que yo me voy antes que ‘KENG KENG’ [King Kong] se suba a la torre Colpatria”, escribió la cantante de música popular, como respuesta al mensaje que le envió un internauta.

También cuestionó esta semana al líder de la Colombia Humana debido a su propuesta de reformar el sistema pensional en el país, por lo cual lo llamó públicamente “ladrón”.

“¡Gustavo Petro, usted ahora la va usar para hacer negocios usted! Qué buen emprendimiento a costillas de los demás. ¡Ladrón!”, puntualizó la llamada reina de la tecnocarrilera en su cuenta personal Twitter, donde ha estado muy activa en los últimos meses.