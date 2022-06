Gustavo Petro destacó cualidad de su esposa y le contestó a Marbelle por ofenderla

Marbelle, una de las cantantes más reconocidas del país, sigue dando de qué hablar en las redes sociales y esta semana volvió a convertirse en tendencia luego de insultar a Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro.

“¿A quién quieren como primera dama? A esa gran mujer, apoyo y complemento del ingeniero, o a la brincona con ínfulas de Lady Di”, manifestó la vallecaucana en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado muy activa.

Ínfulas no. Pero sí es mi inspiración Lady Di, junto con la Madre Teresa de Calcuta y la primera dama Michelle Obama.



Saludos, Marbelle. — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) June 13, 2022

Ante estas declaraciones, la sincelejana no se guardo nada y le contestó rápidamente a la reconocida artista. Además, reveló cuáles son sus referentes en caso de llegar a la Casa de Nariño.

“Ínfulas no. Pero sí es mi inspiración Lady Di, junto con la madre Teresa de Calcuta y la primera dama Michelle Obama. Saludos, Marbelle”, precisó Alcocer. Sin embargo, la vallecaucana la volvió a insultar y le mando el siguiente mensaje: “No sea confianzuda, uno le manda saludos a los amigos. ¡Suerte!”.

Este martes, de igual manera, el candidato presidencial del Pacto Histórico se pronunció en la emisora Tropicana con respecto a estas declaraciones de la cantante de música popular y no les prestó mucha importancia.

Adicionalmente, el político aprovechó las ofensas de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ para destacar lo buena bailarina que es su pareja sentimental. Asimismo, recalcó el gran trabajo que ha hecho durante toda la campaña.

“Creo que Marbelle le dijo ‘brincona’, porque baila muy bien. Ella participa en la campaña y ha hecho una campaña autónoma, tratando de mostrar varios empresarios y empresarias que no son tan visibles”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Todo eso lo ha ligado con temas de víctimas, violaciones de los derechos humanos y violencias de género. Ha sido una campaña importante y yo sí creo que ella merece un lugar muy importante. Nada de mandarla a la cocina”.

El líder de la Colombia Humana no quiso dejar pasar la oportunidad para mandarle algunas pullas al ingeniero Rodolfo Hernández, quien regresó al país el sábado pasado.

Cabe recordar que Gustavo Petro rompió el silencio hace unos días en este mismo medio y reveló por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Asimismo, indicó que hay una investigación de por medio.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó en la emisora.

El exalcalde de Bogotá también manifestó en aquel momento que nunca ha asistido a un concierto de la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ y puntualizó que no le gusta su música.

Pese a que no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el candidato presidencial del Pacto Histórico insinuó en la emisora que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada en el país.

“La verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó el líder de la Colombia Humana, quien espera convertirse en el nuevo mandatario de los colombianos.