“Ínfulas no”: Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, le responde a Marbelle

La cantante de música popular Marbelle sigue dando de qué hablar luego de despacharse contra la esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, Verónica Alcocer.

En su cuenta de Twitter, Marbelle mencionó “A quién quieren como primera dama? A esa gran mujer apoyo y complemento del ingeniero o a la brincona con ínfulas de lady di…”.

No sea confianzuda uno le manda saludos a los amigos … suerte ! 👍 https://t.co/UNxbiyiuON — MARBELLE (@Marbelle30) June 13, 2022

La esposa de Gustavo Petro no se quedó callada y le contestó a la cantante. “Ínfulas no. Pero sí es mi inspiración Lady Di, junto con la Madre Teresa de Calcuta y la primera dama Michelle Obama. Saludos, Marbelle”, fue la respuesta de Alcocer al comentario de la cantante.

Sin embargo, este no fue bien recibido por la artista, quien le dijo: “No sea confianzuda uno le manda saludos a los amigos … suerte!”.

Además, la cantante publicó otra serie de trinos en los que, si bien no le respondía directamente a Alcocer, sí parecían escritos para ella: “si te dolió muchas velas blancas y jugo de corozo” y “ustedes algunas vez vieron a la señora Michelle Obama en esas?”, fueron algunos de los comentarios que hizo.

Luego, publicó un trino de Jorge Cárdenas sobre el asesinato del líder comunal Jesús Antonio Montaño y opinó: “La inspiración es Lady Di , Michelle Obama … bla bla bla”.

Ustedes alguna vez vieron a la señora Michelle Obama en esas ? — MARBELLE (@Marbelle30) June 13, 2022

La cantante de música popular Maureen Belky Ramírez Cardona, mejor conocida como Marbelle, se ha convertido en un personaje que se ha hecho notar por diversos comentarios y publicaciones en redes sociales, donde da a conocer sus puntos de vista en temas de interés como lo es la política.

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones de segunda vuelta para la Presidencia de la República, la mujer de 42 años sigue dando uso a sus redes, principalmente Twitter. En esta oportunidad, Marbelle se refirió a la esposa del candidato presidencial por el Pacto Histórico.

La denominada reina de la tecnocarrilera ha sido muy crítica en relación con Petro, pues se ha mostrado como una de las personas que no está de acuerdo con su plan de gobierno y, por lo tanto, efectúa varias cuestiones que incluyen al economista de forma directa. De hecho, hace poco Ramírez catalogó al político como “el mesías”.

DESCARADO HAMPÓN !

Los ilegales son ustedes ! Tramposos mentirosos!

Entre ustedes se trampean y se traicionan porque todos todas y todes son unos ASQUEROSOS ! @petrogustavo

Lo realmente grave es que se les cayó la máscara ! Nunca dejarás de ser un bandido ! https://t.co/DlhsbzrLeJ — MARBELLE (@Marbelle30) June 9, 2022

Para la artista, hay un interrogante de por medio: “¿por qué están preocupados por el mesías @petrogustavo? Si él escribió los 10 mandamientos, le rasuró el bigote a Hitler, escribió la constitución, descubrió América, pintó la Monalisa y ahora ha venido a enseñarnos La Paz y perdonar nuestros pecados…”, escribió en Twitter a modo de metáfora, el pasado jueves 9 de junio.

Es necesario precisar que han llegado a denominar a Marbelle como la antipetrista número 1 del país, además, no hay día que la artista no dé a conocer lo que piensa en relación con asuntos políticos. Por el momento, Alcocer o Petro no se han referido al respecto.

Por otro lado, unos de los tweets más actuales que ha hecho Marbelle tiene vínculo con la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández.

En estas elecciones, la vicepresidencia será ocupada por una mujer, ya sea por la fórmula del Pacto Histórico, Francia Márquez, o por la candidata de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Marelen Castillo.

Respecto a Castillo, la cantante vallecaucana tiene claro que quiere que la política y docente sea quien delegue la Presidencia de la República, por lo que compartió que Marelen es “totalmente! Bien parada, PREPARADA, clara y contundente!”.

Esto lo escribió la artista luego de que una usuaria de la red social del pájaro azul compartiera un video en el que Castillo aparece haciendo una invitación a un colectivo de mujeres para que depositen el voto el próximo 19 de junio por Hernández y por ella.