Marelen Castillo confirmó que Rodolfo Hernández le ofreció el Ministerio de Educación

Este miércoles, el candidato presidencial Rodolfo Hernández confirmó que le ofreció el Ministerio de Educación a Marelen Castillo, su actual fórmula vicepresidencial.

El ingeniero santandereano lo dijo en el diario El Heraldo de Barranquilla y es parte de su propuesta de austeridad en su eventual gobierno que, en este caso, se podría ver traducida en una vicepresidenta con funciones de ministra de Educación, algo similar a lo que ocurre con la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien también oficia como ministra de Relaciones Internacionales.

”Yo no sé cómo lo sientan los colombianos, ella (Marelen Castillo) es una persona humilde, negra, que representa la etnia, al Pacífico, de ministra de Educación, 30 años de experiencia. Yo quiero ver qué pero le va a poner Petro, la oposición”, destacó Hernández.

SEMANA habló con Castillo y ella aseguró que el anuncio de Rodolfo Hernández es cierto.

“El ingeniero me ha pedido que sea su ministra de Educación. Inicialmente no habíamos hablado de cargos porque ambos nos pusimos de acuerdo en trabajar en campaña y después, según lo dijimos en su momento, nos dedicaríamos a pensar en el gabinete; lo importante era pasar a la segunda vuelta y lo logramos. Ahora estamos trabajando en la recta final, pero él, desde el principio, por mi experiencia y el rol que he desempeñado, me dijo que quería que lo acompañe en el Ministerio de Educación”, contó la académica.

Castillo le respondió a Hernández “que tengo toda la experiencia y disponibilidad”. Sin embargo, la académica cree que por ahora lo importante es seguir trabajando para alcanzar la Casa de Nariño y después analizarán cuál será el futuro o las labores que el ingeniero le asigne.

Este miércoles, Hernández confesó además que le agradaría que Jorge Castaño Gutiérrez, el actual superintendente Financiero, fuera su ministro de Hacienda.

Hernández fue franco y reconoció que no ha hablado del tema con Castaño Gutiérrez. Sin embargo, el perfil del hombre, de 40 años, le gustaría para que manejara las finanzas del país.

Castaño Gutiérrez es abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una Especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la misma universidad y un Máster Europeo en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid.

Rodolfo Hernández y Jorge Castaño - Foto: SEMANA/Superfinanciera

Hernández también confirmó que le gustaría tener en su gabinete al escritor William Ospina como ministro de Cultura. De hecho, el analista le dijo a SEMANA que sí aceptaría el ministerio.

En el listado también aparece Félix Jaime Lasprilla como ministro del Transporte.

Aunque el candidato no los ha confirmado, en la campaña han sonado otros nombres que podrían, eventualmente, acompañarlo en la presidencia, entre ellos la colombo-francesa Ingrid Betancourt, el excandidato presidencial Juan Manuel Galán y el expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda.