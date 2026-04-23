Atentos a los cierres viales en Bogotá por carrera de atletismo este fin de semana: estos son los horarios

La Secretaría Distrital de Movilidad informó sobre las modificaciones en el tránsito que se implementarán en el centro y oriente de Bogotá con motivo de la carrera atlética Adidas Splits 7K. La Secretaría autorizó una serie de cierres viales que iniciarán la noche del próximo sábado 25 de abril y se extenderán hasta el mediodía del domingo 26.

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Tramos viales con restricción total

Los operativos de cierre comenzarán a las 10:00 p.m. del sábado en la Diagonal 20A, entre la Carrera 1 Este y la Calle 20, y en la Carrera 1 Este, entre la Calle 19A y la Diagonal 20A. Estos tramos retomarán su flujo habitual hacia las 12:30 p.m. del domingo.

Para la jornada dominical, a partir de las 7:30 a.m., se restringirá el paso en corredores principales del centro de la ciudad. Entre estos se encuentran la calzada sur de la Calle 22, la Carrera 5A Este, la Carrera 3 y la calzada sur de la Avenida Calle 26, desde la Carrera 3 hasta la Avenida Carrera 7.

Los usuarios que lleguen al sector del Cerro de Monserrate y quieran continuar al sur, deberán tomar la Av. Calle 26 al occidente – Carrera 5 al sur por medio del Barrio Bosque izquierdo – Av. Comuneros al oriente – Av. Circunvalar al sur. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá - Sector Movilidad

Asimismo, la Carrera 7 tendrá cierre en su calzada oriental entre las calles 26 y 36. La habilitación de estas vías se realizará de manera progresiva entre las 10:30 a.m. y las 11:00 a.m.

Recorrido y plan de contingencia

El evento deportivo iniciará en el parque Las Aguas Germania. El trayecto contempla el paso por la Calle 22 hacia el oriente, conectando con las carreras 5 Este y 5A Este. Posteriormente, los participantes transitarán por la Avenida Calle 26 y tomarán la calzada oriental de la Carrera 7 hacia el norte hasta la Calle 36, donde retornarán al sur para finalizar en el punto de partida.

Para mitigar el impacto en el flujo vehicular, el Distrito estableció un esquema de rutas alternas. La Avenida Circunvalar operará de manera exclusiva para el acceso al cerro de Monserrate, por lo que los conductores que transitan de norte a sur deberán tomar desvíos.

Los usuarios que circulen en sentido Sur – Norte por la Carrera 5 y deseen tomar la Av. Circunvalar al sur, deberán continuar la Carrera 5 al sur – Av. Comuneros al oriente – Av. Circunvalar al sur. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá - Sector Movilidad

Quienes circulen por este corredor tendrán que desviarse a la altura del Parque Nacional hacia la Transversal 2, o tomar la Calle 32 hacia el occidente para empalmar con la Carrera 5 al sur.

Por su parte, los vehículos que desciendan de Monserrate y necesiten dirigirse al sur deberán tomar la Calle 26 hacia el occidente, conectar con la Carrera 5 por el barrio Bosque Izquierdo y seguir por la Avenida Comuneros.

Recomendaciones de movilidad

La entidad distrital emitió directrices para facilitar el desplazamiento durante la jornada. Las autoridades de tránsito sugieren a los asistentes y ciudadanos evitar el uso de vehículos particulares y movilizarse a través del sistema TransMilenio o SITP.

Se solicitó a los actores viales acatar las instrucciones del personal logístico y la señalización dispuesta, programar los viajes con anticipación y priorizar modos de transporte no motorizados.