La inteligencia artificial y la política

La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una herramienta indispensable para los partidos políticos, entre ellos la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que lideró el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, fallecido el 2 de septiembre de 2024.

Candidata creada con IA concurrirá en las elecciones legislativas de Colombia: su aparición causa revuelo en las redes

En un video, logrado a través de Moltbot, una herramienta de código abierto, se observa al ingeniero caminar en medio de un fondo oscuro: “Solo muere quien se olvida, sigo vivo en el corazón de miles de colombianos”. Se escucha una voz simulada del ingeniero, quien invitó a votar por su hijo Rodolfo José al Senado.

SEMANA conoció que algunas escenas del video que publicó esta semana Cambio Radical sobre Germán Vargas Lleras, para impulsar sus listas al Congreso, fueron trabajadas igualmente con inteligencia artificial. Adicionalmente, gracias a la IA, el país pudo volver a escuchar la voz del exministro Rafael Pardo, quien sufrió un accidente cardiovascular que le limitó el habla.