Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

En la recta final de las campañas de los candidatos que aspiran a convertirse en senadores de la República y tan solo dos días para que los colombianos acudan a las urnas a expresar sus apoyos por unos y por los otros, apareció un video del fallecido candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, quien se une, gracias a la IA, a la aspiración de su hijo, Rodolfo José Hernández.

La pieza audiovisual que circuló por redes sociales muestra al ingeniero Hernández caminando en medio de un pasillo oscuro mientras asegura que su “lucha sigue”, pero que esta vez la hará por medio de la candidatura de su hijo, quien aspira a llegar al Senado por la coalición ALMA.

“Solo muere quien se olvida. Sigo vivo en el corazón de miles de colombianos que soñaron un mejor país y ese sueño sigue vigente. Ahora, con el poder de la inteligencia artificial, estoy de vuelta. Soy el ingeniero Rodolfo Hernández y seguiré luchando a favor de Colombia”, se escucha en el video donde aparece la imagen del excandidato.

Al final, el ingeniero pide apoyo en las urnas para su hijo y para el ingeniero Luis Roberto Ordoñez, quien aspira a la Cámara por Santander.