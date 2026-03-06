Confidenciales

Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

En el video, Hernández pide apoyo en las urnas para su hijo y para el ingeniero Luis Roberto Ordoñez, quien aspira a la Cámara por Santander.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 12:42 p. m.
Rodolfo Hernández
Rodolfo Hernández Foto: Rodolfo Hernández

En la recta final de las campañas de los candidatos que aspiran a convertirse en senadores de la República y tan solo dos días para que los colombianos acudan a las urnas a expresar sus apoyos por unos y por los otros, apareció un video del fallecido candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, quien se une, gracias a la IA, a la aspiración de su hijo, Rodolfo José Hernández.

La pieza audiovisual que circuló por redes sociales muestra al ingeniero Hernández caminando en medio de un pasillo oscuro mientras asegura que su “lucha sigue”, pero que esta vez la hará por medio de la candidatura de su hijo, quien aspira a llegar al Senado por la coalición ALMA.

“Solo muere quien se olvida. Sigo vivo en el corazón de miles de colombianos que soñaron un mejor país y ese sueño sigue vigente. Ahora, con el poder de la inteligencia artificial, estoy de vuelta. Soy el ingeniero Rodolfo Hernández y seguiré luchando a favor de Colombia”, se escucha en el video donde aparece la imagen del excandidato.

Al final, el ingeniero pide apoyo en las urnas para su hijo y para el ingeniero Luis Roberto Ordoñez, quien aspira a la Cámara por Santander.

Confidenciales

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Confidenciales

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

Confidenciales

​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

Confidenciales

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

Confidenciales

Encuentro de Petro con banqueros concluyó sin definir si habrá, o no, inversión forzosa para el sector financiero

Confidenciales

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

Confidenciales

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparece en fotografía junto a su nieto después de publicar un video que generó reacciones

Política

El Centro Democrático se quedó sin una de sus fichas al Senado: Marelen Castillo no logró desprenderse del partido de Rodolfo Hernández y perdió una tutela

Política

Hijo de Rodolfo Hernández habló de la suerte de dos congresistas que respaldó su padre en la pasada campaña: “Se van a quemar por donde se lancen”

Política

“Tengo garantizados mis almuerzos en 100 años”: el hijo de Rodolfo Hernández confirmó que se lanza al Senado. Habló de Petro, su herencia y el 2026

Más de Confidenciales

Extradición del Monstruo de Latinoamérica.

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

Alex Peña, candidato a la Cámara de Representantes

​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

El Debate

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros

Encuentro de Petro con banqueros concluyó sin definir si habrá, o no, inversión forzosa para el sector financiero

Gustavo Petro

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

German Vargas Lleras

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparece en fotografía junto a su nieto después de publicar un video que generó reacciones

.

La Corte Suprema cita a la defensora, al contralor, al registrador y al procurador para hablar de las garantías de las elecciones

Inter Rapidísimo puso en marcha la plataforma compraleacordoba.com

Inter Rapidísimo crea plataforma digital para apoyar a emprendedores afectados por inundaciones en Córdoba

Noticias Destacadas