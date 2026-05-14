Fórmula de Santiago Botero confirmó deuda de 350 millones a la esposa de Rodolfo Hernández, anunció su pago y afirmó intereses detrás de la denuncia

SEMANA: Socorro Oliveros, la esposa de Rodolfo Hernández, denunció en SEMANA que usted le debe 354 millones. ¿Qué responde?

Carlos Fernando Cuevas (C. C.): Está bien, lo reconozco, soy emprendedor, he sido vendedor ambulante desde los ocho años, vendí galletas y cucas en una plaza de mercado a los ocho años, nací en el sur de Bogotá, en el barrio Lucero Bajo, de Ciudad Bolívar. Siempre he sido emprendedor y sé que siempre hemos tenido barreras para acceder al capital. Por Socorro Oliveros siento agradecimiento total, respeto total, así se equivoque en su actuación, en lo que dice. Efectivamente, le debo 350 millones; le debía 388 de un negocio que hicimos en el año 2023. Ella puso una camioneta, no puso plata; la camioneta era de 230 millones que no la vendía y se la recibí por el valor más alto. Y puso un dinero en efectivo, 150 millones. Yo puse 254 millones.

SEMANA: ¿El negocio de qué era?

C. C.: Una cría de ganado. Tengo negocios de alimentos, de medicamentos. El negocio con Socorro, lamentablemente, no nos dio. Y decidimos liquidar. Cuando liquidamos, vemos que no alcanza para pagar las inversiones de los dos. Dije que con la liquidación yo me encargaba de responder por su deuda. La mía no importaba. Ella me dijo que perfecto.

En agosto de 2024 pactamos que la utilidad por esos 388 millones era el 2.5 % efectivo mensual, un 30 % de efectivo anual. Eso no lo da un banco. Un banco da máximo el 10 o el 12. Yo le di a ella el 30 % de efectivo anual, le pagué 20 meses seguidos, estoy al día, 9.700.000 mensual de utilidad por esos recursos.

Jamás he desconocido la deuda. Jamás he desconocido mi responsabilidad con su dinero, he sido responsable. Tengo el dinero invertido y he logrado sacar utilidad para pagarle a ella, casi 200 millones de pesos en estos últimos meses, por una inversión de 380.

Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Y no es más fácil conseguir los 350 millones de pesos y salir de esa deuda de una vez por todas?

C. C.: Sabe que iba a hacerlo ahí, pero entré a la campaña y tengo todo el flujo ocupado en esto porque no le recibo plata a nadie.

Santiago Botero, el candidato presidencial, me dijo que nos metíamos en la campaña, pero no podía recibirle plata a ningún empresario. Por eso, mi flujo de caja lo tengo aquí. Ella (Socorro Oliveros) me pidió el dinero en diciembre y yo le dije: ‘Doña Socorro, no puedo tenerlo para diciembre, pero le entrego mi camioneta Chevrolet 2024 Tajó, avaluada en 350 millones, blindada’, y me respondió que no. Entendí. Y puse de prioridad esta campaña porque no puedo quedarme sin flujo de caja.

Todo lo estamos pagando entre Santiago y yo. Obviamente, la mayor parte la pone Santiago porque es más adinerado. Dejaré los soportes digitales de cada pago. La deuda sí existe, pero he pagado cumplidamente mis intereses.

SEMANA: No obstante, hay un proceso judicial en su contra por esa deuda.

C. C.: Claro, ellos hicieron un proceso judicial. Quien no ha hecho nada en la vida es el que no ha tenido un proceso judicial en Colombia.

SEMANA: Socorro Oliveros le informó al candidato presidencial, Santiago Botero, sobre su deuda. Y le anunció que lo denunciaría a usted en los medios.

C. C.: Claro, informó. Y Santiago ya sabía de mi compromiso porque siempre he sido transparente en todos los negocios. He tenido créditos de 3.000 y 5.000 millones; siempre he sido transparente y cumplido. Ah, que a veces se alargan unas fechas, pero siempre he cumplido con los intereses, hasta moratorios, porque moratorios también me cobraron ellos. Casi como una tarjeta de crédito.

Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Pactemos un compromiso, ¿cuándo puede pagarle los 350 millones de pesos a la esposa de Rodolfo Hernández?

C. C.: Después de la campaña. Ahora estoy concentrado en esto y el flujo de caja lo concentraré en la campaña. No me voy a distraer. Merece y vale la pena que demos la pelea por este país y merece y vale la pena que concentremos energía y recursos en esta labor.

SEMANA: Insisto, ¿no era más fácil decirle a Santiago Botero, quien es millonario, que le prestara los 350 millones y se los pagara a Socorro Oliveros?

C. C.: No lo iba a hacer.

SEMANA: ¿Por qué? Es mejor salir de esa deuda.

C. C.: No es justo. Ella hizo una inversión conmigo y estoy respondiendo. Nadie tiene que responder por mis deudas. Yo respondo por mis deudas, como hasta el día de hoy he hecho.

SEMANA: ¿Cree que detrás de la denuncia de Socorro Oliveros hay otros intereses?

C. C.: La relación con la familia Hernández siempre ha sido más bien escasa. Siempre he sido amigo de Socorro y trabajé con Rodolfo, aunque digan que llegué a su campaña en segunda vuelta. No sean mentirosos. Tengo el documento que me certifica en primera vuelta como coordinador nacional ante la Registraduría. Mienten.

Rodolfo Hernández y Carlos Fernando Cuevas. Foto: Autor Anónimo

SEMANA: Socorro Oliveros le aclaró a SEMANA que usted era amigo de ella, no de Rodolfo Hernández.

C. C.: Trabajé con Rodolfo. Tengo las fotos, las imágenes; ahí es donde me doy cuenta de que hay algo más que la deuda, hay un interés por intentar dañar la carrera de un joven de 31 años, de familia pobre, que no se ha arrodillado a intereses particulares ni de esa familia ni de los políticos tradicionales que hoy están apoyando.

También leí en SEMANA que Socorro dijo que si Rodolfo estuviera vivo, hubiera apoyado a Paloma Valencia. Se lo digo: no me dolió que me dijera embaucador y estafador, porque sé que tengo que tener el cuero duro, de cocodrilo, para soportar los ataques de la oposición.

SEMANA: Si no le dolió eso, ¿qué le molestó?

C. C.: Me dolió que Socorro Oliveros dijera que Rodolfo Hernández, si estuviera vivo, hubiera apoyado a Paloma Valencia, una persona del Centro Democrático. Eso me dolió. Rodolfo nos enseñó a hacer progresistas capitalistas.

Socorro Oliveros está dedicada a la constructora de la familia y asegura que podría votar por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: LILIANA RINCÓN

SEMANA: Socorro Oliveros no está en campaña.

C. C.: Pero que haya dicho que si Rodolfo estuviera vivo, apoyaría a Paloma, eso me dolió porque no es cierto. Rodolfo no se arrodillaba ante el Centro Democrático y lo comprobó en la segunda vuelta porque no los recibió, no se sentó con ellos.

SEMANA: Entonces, Rodolfo Hernández hubiera apoyado a Iván Cepeda.

C. C.: Creo que sí. Pero más que a Cepeda, nos hubiera apoyado a nosotros.

SEMANA: ¿Cómo terminó fracturada su relación con Socorro Oliveros?

C. C.: La relación terminó fracturada cuando decido irme con Santiago Botero. Quería que la Liga de Gobernantes Anticorrupción apoyara a Santiago, pero ellos hicieron unas exigencias económicas con las cuales no estuvimos de acuerdo. Son legales. Pero no estuvimos de acuerdo. Luego me pidieron que apoyara a Rodolfo José Hernández al Senado y no lo apoyamos. Entonces, ahí se fracturó.

SEMANA: ¿Qué exigencia económica le hicieron?

C. C.: Nos pidieron 2.000, 3.000 millones de pesos para apoyar la lista al Congreso de ellos y nosotros dijimos que no. Mutuo acuerdo. Pidieron que nosotros donáramos al partido esa cifra y nos daban el aval.

SEMANA: ¿2.000 o 3.000 millones?

C. C.: 3.000 millones.

SEMANA: Pero la familia de Rodolfo Hernández es millonaria.

C. C.: Pero entre más plata tienes, más plata quieres.

Rodolfo José Hernández Foto: LILIANA RINCÓN

SEMANA: ¿Quién le hizo la solicitud?

C. C.: No me lo hizo Socorro Oliveros. Me lo hizo Rodolfo José Hernández, el hijo menor del ingeniero Rodolfo Hernández. Comprendí y dije: ‘Aquí habrá pelea porque no estoy siguiendo los intereses’. Y todo se detonó en el debate de fórmulas vicepresidenciales en el Canal Uno.

Cuando confronté a José Manuel Restrepo, a Juan Daniel Oviedo, les dije la verdad en la cara, no dije mentiras. Después de eso no solo fue la familia Hernández. Fueron ataques coordinados en contra mía, desde amenazas de muerte que ya están en conocimiento de la Policía, de la Dirección de Protección, a quien agradezco por la ayuda. También Lina María Garrido, la representante a la Cámara de Arauca que hoy le hace campaña a Abelardo de la Espriella. Me tuteló porque dije que había sido apoyada por un gobernador que hoy tiene nexos con el ELN, según la Fiscalía, y está condenada por la Corte Suprema.

Quiere que me retracte y, ¿cómo lo voy a hacer? La esposa del exgobernador, condenado por la Corte, está en la UTL de ella; es la esposa de Facundo Castillo. No lo dije yo, lo afirmó la Silla Vacía (…).