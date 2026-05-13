Presidente Petro despejó dudas sobre la desviación de capital de los fondos de pensiones a la campaña del Pacto Histórico

En la noche de este miércoles, 13 de mayo, el presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de ministros para analizar la agenda legislativa y el orden público del país.

Durante la sesión, se abordaron temas relacionados con la propuesta de una asamblea nacional constituyente, el estado de las negociaciones de paz y la postura oficial frente a los señalamientos sobre el uso de recursos pensionales en el marco de la actual coyuntura electoral.

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La reunión se produce tras las acciones legales y denuncias públicas interpuestas en abril y mayo de 2026 por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Los candidatos de oposición sostienen que la administración nacional y el Pacto Histórico pretenden destinar capital de los fondos de pensiones para financiar gastos estatales o actividades políticas, calificando este movimiento de recursos como un desvío del ahorro de los trabajadores.

La defensa del sistema de prima media

Ante estos cuestionamientos, el mandatario nacional se pronunció para explicar el funcionamiento de los traslados de capital hacia Colpensiones.

Según el Ejecutivo, el pago de las mesadas pensionales en el sistema público se sostiene mediante una combinación de las cotizaciones de los afiliados y el presupuesto general de la nación.

Gustavo Petro le pidió a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia retirar las demandas contra los decretos de reforma pensional: “Antes eran políticos de oposición, ahora son candidatos. ¿Cómo se va a tirar al puedo de Colombia así?”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/C6cURGIAg0 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 14, 2026

“Lo que queremos es que se haga justicia con el ahorro ya depositado por los trabajadores durante toda su vida, que al pasarse de acuerdo a la ley a Colpensiones, pues debe el fondo de pensiones trasladar los recursos”, afirmó el presidente Petro.

El mandatario argumentó que el proceso se rige por la normativa vigente y que la falta de movimiento de estos dineros obedece a trabas judiciales.

En su declaración, el Jefe de Estado calificó las acusaciones de “perversidad” e indicó que los señalamientos de sus opositores buscan distorsionar la gestión del ahorro pensional con fines electorales.

El llamado a los candidatos de oposición

El presidente Petro vinculó la parálisis de ciertos recursos con las demandas interpuestas por los sectores de derecha, las cuales, a su juicio, han sido presentadas de manera sistemática para frenar la operatividad del fondo estatal.

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han interpuesto denuncias al respecto. Foto: SEMANA

“Por eso yo le pido al señor De la Espriella y a la señora Valencia que retiren las demandas; son candidatos ante políticos de oposición, hoy son candidatos”, enfatizó el mandatario.

Finalmente, el Gobierno nacional reiteró que el presupuesto público es el que garantiza la estabilidad del sistema pensional y que no existe un uso irregular de los ahorros con fines de campaña.

Mientras tanto, el Consejo de Ministros continúa monitoreando el impacto de estas disputas legales en la implementación de la reforma pensional y la estabilidad del gasto público para el resto del año 2026.