Presidente Petro afirmó que es él quien “valora” y “determina” cómo avanzarán los procesos de negociación de paz

En la noche de este miércoles, 13 de mayo, el presidente Gustavo Petro lideró un Consejo de Ministros para evaluar el desarrollo de la Política de Paz. Durante la sesión, se analizó el escenario jurídico tras la negativa de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura y extradición contra 29 cabecillas del grupo armado conocido como “Clan del Golfo”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que “el Consejo de Estado tomó una decisión descarada e inaceptable”

El mandatario inició la jornada dando lectura a un informe compartido por el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados de las mesas de diálogo. En este balance se examinaron los avances y obstáculos de los procesos que el Ejecutivo adelanta con diversas organizaciones al margen de la ley bajo el marco de la Ley 2272 de 2022.

Competencias presidenciales y orden público

En el documento oficial se enfatizó que la dirección de la Política de Paz y el manejo del orden público son facultades exclusivas del Presidente de la República.

Bajo estas facultades, el Jefe de Estado autorizó el traslado de integrantes de organizaciones ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) situadas en territorios priorizados. Sobre el punto que ha generado debate con el ente acusador, el Ejecutivo aclaró las condiciones de estas áreas.

El Presidente @petrogustavo se reunió con el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno para revisar avances y dificultades de los procesos en curso.



En ejercicio de sus facultades constitucionales, autorizó avanzar en el traslado de integrantes de… pic.twitter.com/fzM6MACewS — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 14, 2026

Se estableció que en la fase inicial de implementación de las ZUT no estarán presentes personas que tengan órdenes de captura vigentes con fines de extradición. Esta medida será objeto de una evaluación posterior por parte de la presidencia, dependiendo de la evolución de los acercamientos.

Postura frente a la extradición y la ley vigente

Tras la lectura del comunicado, el presidente Petro se refirió a las tensiones surgidas con las autoridades judiciales respecto a los beneficios para los negociadores. El mandatario defendió la soberanía de las decisiones del Ejecutivo y recordó que los procedimientos se ajustan a las normas nacionales.

“Es el presidente el que valora si los procesos de paz van avanzando o no, y esa es la única ley que permite hablar de extradición. Para que le digan al presidente de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KP5dqNiBTL — Revista Semana (@RevistaSemana) May 14, 2026

“Nos regimos por las normas de Colombia. Eso significa que habrá las zonas de concentración, que son la última fase de un proceso de negociación según la ley. Es el presidente el que las determina y es el presidente el que valora si los procesos de negociación son avanzados o no”, manifestó el mandatario.

Asimismo, respondió a los cuestionamientos sobre su política frente a la cooperación judicial internacional. El presidente Petro subrayó su compromiso con los tratados de extradición vigentes al recordar que, bajo su administración, se ha procedido con la extradición de 800 personas.

“La mayoría a los Estados Unidos y siempre traen la firma de la Corte Suprema de Justicia. Como para que hoy se ponga en duda las circunstancias sobre por qué se extradita a una persona o no”, concluyó el Jefe de Estado.

El Gobierno nacional reiteró que la paz es una política de Estado que requiere la colaboración armónica entre las instituciones, respetando la independencia de funciones establecida en la Constitución de 1991.