Gobierno nacional avanza en procesos de paz y ordena acelerar traslado de integrantes de grupos armados a cinco zonas de ubicación temporal

El Gobierno nacional anunció que avanzará “de manera rápida” en el traslado de integrantes de grupos armados ilegales a cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), en el marco de los procesos de paz que actualmente adelanta la administración del presidente Gustavo Petro.

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La decisión fue revelada este miércoles, 13 de mayo, en un comunicado de la Consejería Comisionada de Paz, luego de una reunión encabezada por el mandatario y el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con los delegados del Gobierno en distintas mesas de negociación y acercamientos con estructuras armadas.

Según el documento, durante el encuentro se presentó un balance sobre los avances, logros y dificultades de cada uno de los procesos de paz en curso.

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Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Además, el Gobierno reiteró que la conducción de la política de paz y del orden público corresponde exclusivamente al presidente de la República, amparado en las facultades constitucionales y legales.

En ese contexto, la Casa de Nariño confirmó la autorización para implementar las primeras Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en territorios priorizados. Estas zonas buscan concentrar a integrantes de organizaciones armadas ilegales mientras avanzan los diálogos con el Ejecutivo.

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Calarcá Córdoba y Otty Patiño. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AFP.

Sin embargo, el comunicado también establece una restricción clave: en la primera fase de implementación no podrán ingresar personas que tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. El Gobierno precisó que esos casos serán evaluados posteriormente por el presidente Petro.

La declaración oficial se conoce en medio de la controversia política y judicial alrededor de las condiciones jurídicas para integrantes de grupos armados que participan en negociaciones de paz con el Gobierno.

Otty Patiño y el ELN. Foto: SEMANA, AFP

Finalmente, el Ejecutivo insistió en que la paz “es una política de Estado” y señaló que su desarrollo requiere la participación coordinada de todas las autoridades, bajo principios de colaboración armónica e independencia funcional establecidos en la Constitución de 1991.