“Podemos ganar en primera vuelta”: campaña de Cepeda alista abogados y dice que vigilar elecciones es “asunto de seguridad nacional”

SEMANA: ¿A qué se dedica la coordinación nacional de escrutinio de Iván Cepeda?

Ali Bantu Ashanti (A. A.): Hasta ahora somos 4.000 abogados. Invitamos a los más de 100.000 abogados que hay en el país a que se sumen a la campaña de Iván Cepeda para defender la soberanía nacional y la democracia, y crear una cultura política distinta, que respete la decisión de los ciudadanos y que los votos no se queden refundidos en un sistema que no brinda todas las garantías para que la decisión de los ciudadanos sea la reflejada en los resultados.

SEMANA: ¿Consideran que los votos a favor de Iván Cepeda están en riesgo?

A. A.: Tenemos preocupaciones sobre el Proyecto Júpiter. Presuntamente, de acuerdo a la información que ha circulado en medios y la denuncia que ya hizo nuestro candidato a la Presidencia, se está constriñendo —no solo a empleados del sector privado, sino también a empleados públicos— para que voten por las campañas de la extrema derecha. Necesitamos que haya una investigación cierta sobre eso. Eso, de acuerdo a lo que hemos conversado con el equipo de nuestra campaña, posiblemente afecte a los jurados de votación, que es una gran preocupación.

SEMANA: ¿Habría un constreñimiento de jurados de votación?

A. A.: Presuntamente, porque los jurados de votación vienen también de las empresas.

SEMANA: ¿Quiénes constriñen a los jurados?

A. A.: Para eso está la Fiscalía, para que investigue si efectivamente esto se está realizando. Nos preocupa la base de datos de más de un millón de jurados de votación. Se requieren jurados de votación imparciales. Gran parte del fraude que se comete en las elecciones en Colombia tiene origen también en los jurados de votación. Por eso hacemos un llamado para que en todas las mesas del país existan testigos para vigilar que el voto de los ciudadanos sea cuidado y sea transmitido con toda la integralidad.

SEMANA: ¿Se han aclarado las dudas que se vienen expresando desde la campaña frente al software de la Registraduría?

A. A.: Otra preocupación que tenemos en la campaña tiene que ver con los software de la Registraduría. No es un invento del presidente. No es un reclamo o una exigencia que hacemos desde el Pacto Histórico y desde la campaña, sino que es una solicitud que deberían hacer todos los partidos y toda la ciudadanía en general. Que los resultados que se reportan tanto por parte de la Registraduría como los que se reportan en el escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral sean los que la ciudadanía efectivamente votó en las mesas, porque se presentan incongruencias que terminan siendo evidencias de fraude. No son errores del sistema. Y es que estos software pertenecen al sector privado. Esto es fundamental. El futuro de la nación no lo podemos entregar a una empresa que tiene intereses económicos con el Estado.

SEMANA: Pero se hizo una exposición del código fuente y, según la MOE, existió un nivel de correspondencia del 99,8 % entre el preconteo y el escrutinio en las pasadas elecciones legislativas.

A. A.: Lo que hemos encontrado en las evidencias del proceso anterior, de la campaña de 2022, es que entre el preconteo y el escrutinio había 600.000 votos que no había reportado la Registraduría. No es un error y tampoco un asunto técnico. Porque si no tienes un equipo de abogados y abogadas, más de 3.000, pues simplemente los votos se pierden. Tiene que estar allí el abogado o el testigo de escrutinio para poder hacer la reclamación. Si no la hacen, simplemente los 600.000 votos se hubieran perdido. Cuatro curules, más de medio millón de votos. Es un asunto de seguridad nacional.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Por qué es un tema de seguridad nacional?

A. A.: Porque es una decisión del futuro del país. Por la historia que tenemos en Colombia de violencia, de robo de elecciones de presidentes que han generado olas de violencia y grupos armados. Por eso estamos hablando de un problema que es de seguridad nacional. Imagine que se roben las elecciones del 31 de mayo, que Iván Cepeda esté ganando por 500.000 votos en primera vuelta presidencial, y que la Registraduría no reporte esos 500.000 votos. Que, por tanto, nos toque a nosotros ir a los escrutinios a tratar de recuperar esos votos.

El Pacto Histórico habla de preocupaciones y falta de condiciones en la auditoría y el software de las elecciones y le realiza peticiones a la Registraduría

SEMANA: En caso tal de que se concreten las preocupaciones que ustedes tienen, ¿prevén una ola de violencia en Colombia?

A. A.: Nosotros, obviamente, llamaríamos a la movilización pacífica y popular para que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría garanticen la decisión de los ciudadanos. Estamos dispuestos y dispuestas siempre no solo a defender la decisión de los ciudadanos, sino a respetarla y a acatarla. Pero no el fraude. El fraude no lo dejaremos pasar.

SEMANA: El día de las elecciones, ¿cuántos testigos electorales van a desplegar en el país?

A. A.: Necesitamos 122.000 testigos. Que cada mesa sea custodiada, que cada mesa sea vigilada. Tenemos 4.000 abogados y esperamos que se inscriban 20.000 abogados.

SEMANA: ¿Ustedes creen que les alcanza para ganar en primera vuelta?

A. A.: Este es el momento del pueblo. Aquí las élites habían estado acostumbradas a elegir en minoría. Yo creo que al pueblo siempre le alcanza. Podemos ganar en primera vuelta. Nosotros estamos convocando a la militancia para salir a votar temprano. Que al mediodía ya podamos avizorar una victoria el 31 de mayo.