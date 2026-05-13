“Petro nos dejó tirados a Medellín y Antioquia”: crítica de Federico Gutiérrez llamó la atención del presidente; así respondió

Se presentó un choque entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Roce que se concentró por un fuerte reclamo que lanzó Gutiérrez al mandatario colombiano y a su Gobierno.

En una declaración que dio el alcalde de Medellín, realizó un balance de los proyectos que no ha apoyado el Gobierno de Petro, con la ciudad y con el departamento de Antioquia.

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“Primero fue el túnel del Tollo, acuerde que dijo que no iba a poner un peso, entonces los recursos los pusimos entre el gobernador y yo, con recursos de alcaldía y gobernación y vamos a sacar la vía al mar adelante con recursos propios, que el Gobierno nos dejó tirados”, alertó Federico Gutiérrez.

Y añadió: “Luego nos fueron dejando tirados hasta en temas de niñez, desde el ICBF donde hicieron recortes inmensos, donde antes ponían 70 mil millones en un año y un día para otro nos dijeron, ah tenemos 20 mil, bueno tráiganos. mientras hacemos una inversión de 1.6 billones de pesos desde la alcaldía en cuatro años de niñez. Y ahorita en metro de la 80 han venido incumpliéndolo todo”.

“De recursos del año pasado, de vigencias futuras, del 2025 el gobierno nacional tuvo que haber desembolsado 497 mil millones de pesos. ¿Cuánto desembolsó hace unos mesesitos? 80 mil millones de pesos. quiere decir que todavía queda debiendo m de 410 mil millones de pesos del a pasado del 2025 que debió haber pagado”, recalcó el alcalde de Medellín.

Así mismo expresó: “Entonces ahorita dicen no es que vamos a poner un abono vamos a abonar en mayo es que nos van a empezar una en mayo lo que ya nos ven nos debían del año pasado el Gobierno nacional debería es cumplir la Medellín y a Antioquia, porque desde Medellín estamos al día en todos los recursos que hemos puesto para el metro”.

“Vamos bien en el cronograma de avances de obra que vamos en 41 por ciento de avance de de acuerdo a cronogramas, y que necesitamos esos recursos que son por vigencia futura, que no es si Petro quiere o no quiere, es que son por ley. Ahí están ya definidos, están en un documento definido hace años, y el gobierno nacional tiene que cumplir. Pero a mí no me extraña. ¿Qué me va a extrañar con el odio que nos tiene Petro a nosotros en lo personal? “, insistió Federico Gutiérrez.

Y afirmó: “Con el odio que le tiene Medellín, con el odio que le tiene Antioquia. Vamos a ver cómo cumplen. Lo que yo sí le digo a los funcionarios del Gobierno nacional es que más que la instrucción que les dé Petro es que se cuiden porque es que ellos sí tienen que cumplir la ley”.

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Posteriormente, Petro le contestó al alcalde de Medellín, por medio de su cuenta personal de X: “Que me expliquen por qué el gobernador de Antioquia bloquea la universidad pública en Urabá. Que me explique por qué el alcalde Medellín si es dejar tirada a Antioquia porque entregamos casi medio billón de pesos para fortalecer la educación pública en Antioquia y hacerla en el futuro la gran productora de medicinas para toda Colombia”.

“Que me digan si es dejar tirada a Antioquia por hacer la reforma agraria más grande del país en el departamento de Antioquia para sus campesinos. Los compromisos del Gobierno se cumplen de acuerdo a la capacidad financiera que tengamos que ha sido continuamente saboteada por los amigos del alcalde”, concluyó el jefe de Estado.