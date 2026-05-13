“El expresidente Samper, una deshonra para el partido Liberal”: el sablazo del senador electo Santiago Montoya a miembros del partido

El senador electo Santiago Montoya lanzó una fuerte arremetida contra dirigentes y exmilitantes del liberalismo que hoy respaldan sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de la creciente disputa interna por el rumbo ideológico del Partido Liberal.

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En un video publicado en sus redes sociales, Montoya rechazó que algunos dirigentes continúen utilizando las banderas y el discurso liberal pese a haberse alejado, según él, de los principios históricos de la colectividad.

“Ustedes no son liberales”, repitió en varias ocasiones, marcando distancia con quienes han apoyado iniciativas del actual Gobierno o se han acercado políticamente al senador Iván Cepeda.

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Santiago Montoya, senador electo por el partido Liberal Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“Ustedes no tienen credencial del partido, no son senadores, no son representantes a la Cámara”, afirmó el dirigente, quien además sostuvo que algunos sectores “se equivocan cuando usan el letrero del Partido Liberal diciendo que liberales se fueron para donde Cepeda”.

El senador electo también lanzó críticas directas contra el exministro Juan Fernando Cristo y el expresidente Ernesto Samper. Sobre Cristo aseguró que “fundó un partido que no fue capaz de sostener”, mientras que de Samper dijo que representa “una deshonra para el Partido Liberal”.

Ernesto Samper Pizano Expresidente de la república Foto: LESLY SÁNCHEZ-SEMANA

En su video, Montoya insistió en que los sectores cuestionados abandonaron el ideario liberal para adoptar posturas que calificó de “socialistas comunistas”. Según afirmó, esas corrientes “no representan para nada las banderas del Partido Liberal”.

El congresista electo reivindicó además el legado histórico del liberalismo colombiano, asegurando que las principales reformas sociales del país fueron impulsadas desde esa orilla política. “El Partido Liberal defiende a la gente, a los más pobres. Las grandes transformaciones sociales las lideró el Partido Liberal”.

Entrevista a Juan Fernando Cristo, exministro Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Sin embargo, sostuvo que quienes hoy respaldan al Ejecutivo están acompañando un proyecto político que, en su criterio, ha afectado a la ciudadanía. “Lo único que ha hecho este Gobierno es estar en contra del ciudadano”, afirmó.