El senador y candidato presidencial Iván Cepeda lanzó fuertes críticas contra la también senadora y candidata Paloma Valencia, por no asistir a la discusión en el Congreso sobre la creación de una jurisdicción agraria, una de las reformas que busca destrabar conflictos relacionados con la tierra en Colombia.
El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó a su contendora, Paloma Valencia, por no asistir al debate de la jurisdicción agraria en el Congreso: “Es normal que le rehúya al debate por temor a ser cuestionada”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CiYdfbKlmD— Revista Semana (@RevistaSemana) May 14, 2026
Cepeda aseguró que la congresista del Centro Democrático, quien suele mostrarse activa en las discusiones públicas, no asistió al debate pese a tratarse de un tema “estratégico para el país”.
Según dijo, la jurisdicción agraria podría convertirse en una herramienta clave para resolver litigios rurales y enfrentar una de las causas históricas de la violencia y el conflicto armado.
“¿Por qué no viene la senadora Valencia a este debate, ella que le gusta tanto decir que es la que está siempre dispuesta a polemizar y debatir?”, cuestionó Cepeda durante su intervención.
El senador vinculó la ausencia de Valencia con la reciente devolución de un predio baldío a la Agencia Nacional de Tierras por parte de su primo, Nicolás Laserna.
Según Cepeda, ese episodio explicaría el supuesto temor de la congresista a ser cuestionada públicamente sobre asuntos relacionados con tierras.
“Es comprensible que el temor a ser cuestionada por este hecho y por otros, tantos otros, que tienen que ver con su tradición política y familiar, la haga rehuir el debate”, afirmó.
Cepeda invitó a Valencia a participar en la discusión legislativa sobre tierras, insistiendo en que el Congreso debe asumir un debate de fondo sobre la propiedad rural y los mecanismos para resolver conflictos agrarios en el país.