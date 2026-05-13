El senador y candidato presidencial Iván Cepeda lanzó fuertes críticas contra la también senadora y candidata Paloma Valencia, por no asistir a la discusión en el Congreso sobre la creación de una jurisdicción agraria, una de las reformas que busca destrabar conflictos relacionados con la tierra en Colombia.

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

Cepeda aseguró que la congresista del Centro Democrático, quien suele mostrarse activa en las discusiones públicas, no asistió al debate pese a tratarse de un tema “estratégico para el país”.

Según dijo, la jurisdicción agraria podría convertirse en una herramienta clave para resolver litigios rurales y enfrentar una de las causas históricas de la violencia y el conflicto armado.

Paloma Valencia dice que no descartaría nombrar ministros de izquierda que trabajaron con Petro al inicio de su gobierno

Paloma Valencia registra su nivel más alto de apoyo en la serie histórica de Guarumo, logrando superar a Iván Cepeda en la proyección de balotaje por primera vez. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

“¿Por qué no viene la senadora Valencia a este debate, ella que le gusta tanto decir que es la que está siempre dispuesta a polemizar y debatir?”, cuestionó Cepeda durante su intervención.

El senador vinculó la ausencia de Valencia con la reciente devolución de un predio baldío a la Agencia Nacional de Tierras por parte de su primo, Nicolás Laserna.

La candidata Paloma Valencia recorre el país buscando convencer a los indecisos para que voten por ella en la primera vuelta presidencial. Foto: CAMPAÑA PALOMA VALENCIA

Según Cepeda, ese episodio explicaría el supuesto temor de la congresista a ser cuestionada públicamente sobre asuntos relacionados con tierras.

“Es comprensible que el temor a ser cuestionada por este hecho y por otros, tantos otros, que tienen que ver con su tradición política y familiar, la haga rehuir el debate”, afirmó.

Cepeda invitó a Valencia a participar en la discusión legislativa sobre tierras, insistiendo en que el Congreso debe asumir un debate de fondo sobre la propiedad rural y los mecanismos para resolver conflictos agrarios en el país.