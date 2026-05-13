Paloma Valencia y Claudia López se reunieron en medio del encuentro de Asocapitales: “No grabe”

No pasó desapercibido para la opinión pública un encuentro que tuvieron este miércoles, 13 de mayo, las candidatas presidenciales Claudia López y Paloma Valencia en el marco de la asamblea de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Mientras las dos sostenían la conversación, una de las asesoras de la aspirante del Centro Democrático se les acercó y les informó que estaban siendo registradas. Posteriormente, la misma mujer le pidió a la persona que no captara la escena: “No grabe”.

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Al parecer, López buscó a Valencia para expresarle preocupación por la ausencia de garantías en medio de la jornada electoral y la aparente participación en política por parte de los integrantes del Gobierno nacional, según describieron fuentes enteradas de la cita.

Las dos coincidieron en ese lugar porque Asocapitales invitó a los candidatos presidenciales a que socializaran sus principales propuestas de cara a la primera vuelta, programada para el próximo 31 de mayo. Al recinto no llegaron Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella.

🔴🇨🇴Paloma pidiendo que no las Graben… pic.twitter.com/GzI7bGuqVx — By Viral 24 (@ByViral24) May 13, 2026

La supuesta preocupación de la exalcaldesa de Bogotá, expuesta ante Paloma Valencia este miércoles, también fue informada por medio de un video que difundió en sus redes sociales, en el que insistió en que no hay garantías para competir en esta elección presidencial.

“Como candidata, hoy denuncio el clientelismo, participación indebida del Gobierno, proselitismo, falta de debates y autoridades electorales que no han definido las reglas de financiación pública de campañas a 18 días de las elecciones”, mencionó la aspirante presidencial.

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Frente al encuentro, Paloma declaró: “Cuando llegué, la doctora Claudia López me contó de su declaración y yo estoy absolutamente de acuerdo, lo habíamos venido hablando. El presidente, todo el día, habla de fraude; no es verdad. Este país no tiene garantías”.

Valencia también levantó su voz de protesta y relató que hay una ausencia de garantías para la oposición por cuenta del constreñimiento de los grupos ilegales y la participación en política del Gobierno Petro que, a su juicio, usa los recursos de los ciudadanos para ese fin.