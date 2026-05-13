Paloma Valencia cambió de opinión: tras críticas, ahora dice que sí extraditaría a Petro. Antes habló de “persecución política”

Cuando Paloma Valencia se sentó a hablar con Vicky Dávila, en una entrevista en vivo en SEMANA, respondió a una pregunta, si ella extraditaría o no a Gustavo Petro. En esa oportunidad, Valencia aseguró que no le gustaba hablar sobre cuestiones hipóteticas, pero que no creía en esas persecuciones políticas.

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Esta semana, la candidata cambió su mensaje. “Si a Petro lo piden en extradición y la Corte Suprema la avala, se extradita.En mi gobierno, la justicia no servirá ni para perseguir opositores ni para blindar poderosos. La ley será igual para todos, sin venganzas y sin cálculos políticos. Así funciona una democracia seria”, escribió en un trino en el que compartió un video de una entrevista en Indagatoria con el periodista Melquisedec Torres.

Si a Petro lo piden en extradición y la Corte Suprema la avala, se extradita.



En mi gobierno, la justicia no servirá ni para perseguir opositores ni para blindar poderosos. La ley será igual para todos, sin venganzas y sin cálculos políticos. Así funciona una democracia seria. pic.twitter.com/PJE6Aq01eA — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 13, 2026

La candidata reiteró lo que piensa del uso de los procesos penales con fines electorales. “Yo no voy a usar la justicia como herramienta política. Yo no voy a convertir la extradición en un mecanismo para perseguir políticamente la gente. Yo no creo en la persecución política y en la instrumentalización de la justicia. No, no lo voy a hacer”, dijo.

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Pero luego, hizo una salvedad en la que dio un giro frente a lo que opinaba hace más de una semana. “Si Estados Unidos dice, ´Aquí hay un indictment que dice que el señor Gustavo Petro cometió unos delitos’, pues cualquier persona que haya cometido delitos y que sea solicitado en extradición, cualquiera que surta el trámite completo y llegue a mis manos y a mí me toca dar el último sí, va para fuera. Claro. Sin discriminación alguna. No importa el impacto político que eventualmente pudiera tener poner en un avión de la DEA a Gustavo Petro".

La candidata tenía otra opinión cuando habló con Vicky Dávila. “Y si a Petro lo lo piden en extradición y usted es la presidente, ¿lo extradita?“, le preguntó la periodista.

“Vicky, yo creo que eso es una pregunta superhipotética y superdifícil, porque primero pues hay que mirar cuáles son los casos, quién lo pide, si están las pruebas”, aseguró Valencia.

Vea la entrevista de Vicky Dávila con Paloma Valencia

Dávila entonces le aclara el escenario: “Sí, si lo pidiera Estados Unidos, si la corte dice que lo único que falta es la firma de la presidente, ¿firma o no firma?“.

Vicky Dávila entrevista a Paloma Valencia, candidata presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La respuesta de la candidata es la siguiente: “Pues hombre, mire, yo yo creo que uno tiene que cumplir la ley. Pero yo sí creo que para un país esas persecuciones políticas de los líderes políticos son tremendamente complicadas. Yo creo que eso uno lo resuelve en el momento que hay (que resolverlo)“.

“Porque es que no es Petro. Es la gente que lo sigue”, agregó.

Dávila le dice “pero entonces es como si él tuviera una inmunidad”. Y Valencia le contesta que ese tipo de preguntas son como las que ponen a la gente a decidir que si está quemando un edificio qué salva. Pero nunca le dice que si o que no.