Polémica: aparece página sobre Paloma Valencia con el eslogan de la “patria milagro”, el mismo que usa Abelardo de la Espriella

Desde hace meses, Abelardo de la Espriella ha tenido una tesis para mostrarle al país sus propuestas de campaña. Lo ha dicho él como candidato y también su formula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Se trata de la Patria Milagro.

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La idea está descrita en la página web de la campaña del Tigre. “No presentaremos simplemente un programa de gobierno en el sentido frío, convencional y burocrático como suelen presentarse estos documentos. No ofreceremos un catálogo inerte de promesas ni una sucesión de cuadros técnicos desconectados del alma del país ni un lenguaje administrativo incapaz de tocar el corazón de la nación. Lo que proponemos son los Pilares de nuestra Patria Milagro", dice.

La campaña de Abelardo de la Espriella asegura que “Colombia no está viviendo una hora cualquiera. Está atravesando sus horas más oscuras y cuando los pueblos están a ciegas, necesitan empezar a tener un piso firme sobre el cual dar pasos seguros que nos orienten hacia el camino de la luz. He ahí el primer sentido de los pilares de la Patria Milagro. Son más que un programa. Son más que un plan de gobierno. Son más, incluso, que una suma ordenada de políticas públicas. Son un camino para restaurar la República. Un camino para defender la patria y salvarla. Un camino para volver a unir a Colombia alrededor de una causa superior".

El concepto ha sido repetido una y otra vez en sus discursos y entrevistas. Por eso llamó la atención que apareciera una página web, con el rostro de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y un eslogan semejante: “La verdadera patria milagro”.

En esa se asegura que el plan de gobierno de la candidata es de cuatro puntos. “La conseguimos ‘haciendo’, no diciendo. Paloma y Oviedo le proponen el mejor plan a Colombia. Solo cuatro propuestas. Sin letra pequeña", aseguran.

En la página web se describen las trayectorias tanto de Paloma Valencia como de Juan Daniel Oviedo. Foto: Página web Lapatriamilagro.com

Esos cuatro elementos son: bolsillo, salud, seguridad y unidad. Algunas de las propuestas son bajar impuestos, quitar el de patrimonio y disminuir el pago de la renta empresarial y el predial, disminuir el tamaño del Estado, eliminar el pago del Soat para las motos, darle 9 billones al sistema de salud, incrementar en 30 mil miembros el pie de fuerza de la Policía, fumigar los cultivos ilicitos, crear la Casa de la Mujer.

En la página también se describen las trayectorias de ambos: De Paloma Valencia se dice que es “Abogada. Magíster. La mejor Senadora tres veces. Una estadista. Una mujer que no le tiene miedo a nada, que tiene carácter. Que sabe dar las peleas duras. Que entiende al país desde la región”.

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Y de Juan Daniel Oviedo “el que piensa distinto, el del periodicazo, el que nos va a ayudar a unir al país desde la diferencia. Juan Daniel fue director del Dane, concejal de Bogotá, sabe de datos”.

La página ha generado críticas: “Por favor, dígame que esto no es idea del genio dizque estratega de campaña, que el otro día se inventó unas amenazas para hacerse la víctima y el célebre… Si eso fue lo mejor que se le ocurrió, le está robando la plata al partido", escribió Sergio Araujo, una de las personas más cercanas al candidato de Defensores por la patria.

“¿Como asi que la campaña de Paloma y Oviedo quiere apropiarse del concepto de la Patria Milagro? Crearon una página web con la frase“, se pregunta Jairo Ladino.

“Necesito que alguien explique esto… ¿Cómo así que la campaña de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo habla desde un principio de Patria Milagro como parte de su mensaje, pero resulta que hay otra campaña apropiándose de esa expresión?“, agrega Miller Soto.

“Podemos oler su desespero”, agrega Julián Forero. La campaña de Paloma Valencia no se ha pronunciado sobre esta página web.

Sin embargo, integrantes de la campaña de Paloma Valencia se contactaron con SEMANA e informaron que ese sitio web no pertenece a la candidata y que el único sitio oficial es www.palomapresidente.com.co.