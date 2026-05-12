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“La gente no es boba”: Rodrigo Lara dice que Paloma Valencia “perdió el norte con la suma de políticos”

El exsenador habló en El Debate de SEMANA, este martes 12 de mayo.

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Redacción Debate
12 de mayo de 2026 a las 4:04 p. m.
Rodrigo Lara y Paloma Valencia
Rodrigo Lara y Paloma Valencia Foto: Colprensa y SEMANA.

En El Debate de SEMANA, el exsenador Rodrigo Lara cuestionó a la candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que ella aceptara en su campaña a políticos, algunos de estos cuestionados.

“De pronto por intentar sumar un poco de todo perdió su esencia, perdió su razón de ser y perdió el norte como campaña y la gente no es boba”, dijo Lara en El Debate de SEMANA.

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Para el exsenador Lara, la campaña de Valencia “perdió el norte”, dado a que desde su punto de vista no está entregando un mensaje claro a sus seguidores.

“Usted para poder vencer a un movimiento popular ya creado de alguna manera con conciencia de clases en sectores de la sociedad colombiana, como es el proyecto de la izquierda que es muy robusto, que terminó consolidado en las elecciones parlamentarias, pues usted tiene que representar una causa, una bandera, completamente distinta y opuesta para poder movilizar masas que se enfrenten electoralmente a otra masa en estas elecciones”, agregó en El Debate, el excongresista.

En desarrollo.