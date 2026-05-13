Representante Juan Espinal denunció que en zonas de Antioquia hay bandas que estarían prohibiendo el proselitismo político

El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, hizo una constancia en medio de la plenaria de esa corporación para cuestionar que en algunas zonas de Antioquia las bandas delincuenciales no estarían permitiendo hacer campaña política a favor de determinados candidatos, en su caso, por Paloma Valencia.

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

“Nosotros, como oposición, estamos altamente amenazados y vulnerables. La semana pasada asesinaron en el Valle del Cauca a nuestra concejal, asesinaron a Miguel Uribe Turbay, asesinaron unos meses atrás a nuestro líder juvenil en el Urabá antioqueño”, reclamó Espinal.

El congresista denunció que le ha llegado información en la que le mencionan que en la Comuna 4 de Medellín los denominados “combos” no estarían permitiendo “que la ciudadanía instale propaganda electoral de la campaña de Paloma Valencia”.

Espinal denunció que no estarían dejando hacer proselitismo político en favor de Paloma Valencia. Foto: FACEBOOK PALOMA VALENCIA

“Los bandidos en el municipio de Salgar, Antioquia, no están permitiendo que la ciudadanía y que nuestros líderes políticos realicen proselitismo político a favor de Paloma Valencia. Esto no le puede pasar a ningún candidato, ni a Paloma ni a ningún candidato”, afirmó Espinal, quien le exigió al Gobierno Petro que haya garantías para todos los aspirantes a la Presidencia de la República.

Espinal también le reclamó al Gobierno Petro por los beneficios que estaría otorgando a algunas bandas criminales y estructuras armadas en medio de la llamada paz total.

“Al Gobierno Petro le encanta beneficiar y abrazar a los bandidos de Colombia. Le encanta montarse en tarimas con los bandidos, como lo hizo en meses anteriores en Medellín en el tarimazo”, reclamó.

Para Espinal, la seguridad en el país se estaría debilitando. El congresista reclamó porque, en el caso de Antioquia, la última semana asesinaron a dos soldados en Urrao.

“En la misma subregión, al día siguiente, en horas de la noche, atacaron con explosivos un vehículo de nuestro Ejército Nacional y estos actos terroristas son y están en cabeza del Clan del Golfo, los mismos que este Gobierno buscó beneficiar firmando un decreto que le entrega concesión a 29 bandidos, entre ellos a Chiquito Malo, que tiene solicitud de extradición”, cuestionó Espinal.

Espinal celebró que no se haya levantado la suspensión de las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo por parte de la Fiscalía. Foto: SEMANA / Presidencia

El congresista criticó al alto comisionado de Paz, Otty Patiño, por supuestamente haberle entregado “beneficios” a casi 30 “delincuentes” del Clan del Golfo.

“Por primera vez en lo que lleva esta señora fiscal general de la Nación, veo que anuncia una decisión de acuerdo a la Constitución y a la ley, de acuerdo a sus competencias”, destacó Espinal.

A pesar de eso, criticó que Petro esté entregando concesiones a los criminales a cambio de negociar acuerdos de paz y sometimientos.

En medio de sus intervenciones, Espinal también pidió la renuncia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras ser imputado por delitos electorales.