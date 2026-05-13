Con mensaje en X y discurso en plaza pública, Petro mete presión tras negativa de suspender órdenes de captura al Clan del Golfo

Ante la determinación de la fiscal general Luz Adriana Camargo de no acoger la solicitud que elevó el Gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura de 20 cabecillas del Clan del Golfo, el mandatario volvió a pronunciarse.

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Lo hizo por medio de su cuenta personal de X, en la que le metió presión a la jefa del ente acusador para que cambie su postura y acceda a levantar las órdenes de captura.

“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud”, afirmó el mandatario.

Pero también aprovechó un evento que realizó su Gobierno en el departamento del Cauca para enviar otro recado a la fiscal general: “La paz de Colombia no es así, parezca muy difícil, renunciable. Ningún funcionario del Estado puede desobedecer una indicación, orden del presidente de la República en el tema de la paz, porque la Constitución del 91 lo dice explícitamente: el jefe del orden público y de la política de paz en Colombia es el presidente de la República”.

Además, en otro mensaje que publicó esta semana, Petro no ocultó su molestia con la funcionaria de la Rama Judicial: “El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente. Ese es nuestro Estado social de derecho que establece la Constitución nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del Estado todo”.

“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias ‘chiquito malo’ ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, recalcó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables; estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente, que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables. Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición”.

“Así que la reunión de evaluación que se hizo de la resolución de la comisión de paz continúa hoy y se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables, como ya lo ordené, y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado”, expresó Petro.

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La negativa de la fiscal general la puso de presente en una resolución que expidió el ente acusador, en la que señaló: “Resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hasta las zonas de ubicación temporal que impliquen no ejecutar de manera general, automática e inmediata órdenes de captura del 25 de junio de 2026, fecha de inicio de la ZUT fijada por la misma, y hasta que cuente con información suficiente verificable respecto del cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.