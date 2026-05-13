Abelardo de la Espriella se disculpa con una periodista por polémico episodio durante una entrevista

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, se disculpó en sus redes sociales con una periodista, luego de que se viralizara un polémico episodio que protagonizó.

“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, dijo el aspirante.

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Laura Rodríguez, la comunicadora que sufrió la situación, indicó que no fue un simple comentario desafortunado: “Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”.

Él entregó su versión: “Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe, ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”.

Para el candidato, todo ocurrió en un contexto humorístico y “como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales”.

Varios sectores políticos han criticado a Abelardo de la Espriella y expresado solidaridad con la comunicadora.

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En el mismo mensaje, el candidato presidencial concluyó: “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.